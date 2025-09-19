Arrancan las obras de la tercera fase del Área Logística de Córdoba con 4,2 millones de inversión

La tercera fase del Área Logística de Córdoba ha iniciado oficialmente sus obras este viernes, con la colocación de la primera piedra en un acto que ha contado con la presencia de representantes del Gobierno andaluz y del Ayuntamiento de la ciudad. La actuación, que cuenta con una inversión de 4,2 millones de euros, tiene como objetivo ampliar las parcelas disponibles para uso logístico y mejorar la intermodalidad con la terminal ferroviaria de El Higuerón.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha subrayado la importancia de retomar proyectos que permanecían paralizados, destacando que la ampliación permitirá que más empresas se instalen en Córdoba y refuercen su posición en el mercado. “Esta tercera fase hará que las parcelas sean más competitivas, con conexión ferroviaria directa sin necesidad de salir del recinto, y contribuirá a generar cerca de mil empleos directos”, ha afirmado.

Por su parte, el alcalde de Córdoba ha señalado que el impulso decidido del Gobierno andaluz desde 2018 ha sido clave para desbloquear esta área logística y que la ciudad necesita poner en carga más suelo industrial para aprovechar las oportunidades que surgen con nuevas inversiones y proyectos de gran envergadura.

La urbanización de esta tercera fase abarcará una superficie de 4,1 hectáreas y permitirá añadir al mercado 19.678 metros cuadrados de parcelas logísticas, así como ampliar el aparcamiento de vehículos pesados en casi 7.000 metros cuadrados, lo que se traduce en 56 plazas adicionales. Esta ampliación permitirá una gestión más eficiente de los flujos de mercancías, reduciendo los traslados exteriores y potenciando la conexión con las instalaciones ferroviarias adyacentes de Adif.

La ubicación del Área Logística de Interés Autonómico, entre la estación de tren y la carretera A-431, la convierte en un punto estratégico para la distribución de mercancías a nivel local, nacional e internacional. Además, El Higuerón es un nodo intermodal prioritario dentro de los corredores Atlántico y Mediterráneo de la Red Básica Transeuropea, lo que refuerza la importancia de esta tercera fase para la conectividad logística de Córdoba.

Esta actuación forma parte de un proyecto más amplio de 36 hectáreas, desarrollado en tres fases. La primera fase ya está finalizada y ocupada en su totalidad, mientras que la segunda cuenta con parcelas en explotación y alquiler. La tercera fase, con un plazo estimado de ejecución de ocho meses y cofinanciada con fondos europeos Feder, permitirá completar la urbanización del área y garantizar que las operaciones logísticas se realicen de manera interna y eficiente, maximizando el potencial del nodo intermodal.

Durante el acto, Díaz ha reiterado el compromiso del Gobierno andaluz con la transformación de Córdoba como referente logístico, subrayando que esta fase constituye un paso decisivo para atraer nuevas inversiones y generar empleo de calidad. El desarrollo del Área Logística se enmarca dentro de la Red Logística de Andalucía, formada por once nodos interconectados con los principales centros de consumo de España y Europa, donde la intermodalidad juega un papel clave como estrategia de transporte sostenible.

Además de los consejeros y el alcalde, han asistido al acto el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet; el director general de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, Ignacio Álvarez-Ossorio; y la delegada territorial de Fomento en Córdoba, Carmen Granados. Su presencia refleja la colaboración entre administraciones para impulsar la modernización y ampliación de la infraestructura logística de la ciudad.