Antonio Repullo (PP): "Bajar impuestos no empeora el sistema de bienestar si con ello atraemos a más empresas"

Entramos esta medianoche en campaña electoral en Andalucía de cara al 19 de junio, cuando todos los andaluces estarán citados a las urnas. Hoy hemos hablado en COPE con el coordinador general del PP Andaluz y número 3 en las listas a las elecciones por Córdoba, Antonio Repullo, que se enfrenta por primera vez a unas elecciones y a esta campaña, pero que lo hace "con mucha ilusión y siendo consciente del reto que supone", aunque, asegura, le da "mucha pena" abandonar la delegación de la Junta en Córdoba, donde ha trabajado durante los últimos tres años de legislatura.

Repullo ha hecho balance precisamente de esos tres años, en los que "hemos hecho una política más cercana a la gente. Lo dijimos desde el principio: las puertas de la Delegación iban a estar abiertas para escuchar mucho a la gente, y creo que ha sido la clave de que estemos avanzando en Córdoba y en Andalucía. Es importante hablar con los alcaldes, las empresas, los colectivos... que te hacen ver la realidad que vive la provincia, una realidad muy dura en bastantes ocasiones".

También ha repasado los proyectos que la Junta de Andalucía ha rescatado en Córdoba y que se habían quedado estancados durante la larga época de gobierno socialista. "Prácticamente todos los proyectos que hemos movilizado son fruto del estancamiento anterior. Prácticamente en todas las competencias de la Junta tenemos unos retrasos históricos, que situaban a Córdoba en una posición estructural de desventaja".

Desempleo juvenil

Uno de los mayores problemas no solo de Andalucía, sino de España en general, en su elevada tasa de desempleo juvenil. El Partido Popular en Córdoba, según repasa Antonio Repullo, ha tenido esto muy en cuenta "y lo seguirá teniendo si vuelve a gobernar". En coordinador general del PP Andaluz ha asegurado que uno de los proyectos que más orgullo le producen ha sido el de la oferta de formación profesional, "que ahora es totalmente diferente y está dando resultado. En la provincia de Córdoba, 1400 empresas han participado con institutos y administración para coordinar qué necesidades de mercado había, permitiendo que nuestros jóvenes puedan compatibilizar trabajo y estudios".

La coordinación con el Gobierno Central

La Junta va a recibir 50 millones de euros del Gobierno Central. Es una medida que se ha conocido ahora, a escasas semanas de las elecciones. Ante esto, el candidato a parlamentario ha pedido que "este tipo de gestos no tengan tintes electoralistas, sino que se escuchen a las administraciones autonómicas cuando realmente lo necesitan".

Bajada fiscal

No es ningún secreto que una de las políticas troncales del Partido Popular gira en torno a la bajada de impuestos, una medida en ocasiones controvertida por su posible impacto en la recaudación y, por consiguiente, en el sistema público del bienestar. Para Antonio Repullo, "ya se ha demostrado en Andalucía que una bajada fiscal no es perjudicial. Todo lo contrario: aquí han aumentado los ingresos y también el número de contribuyentes. Se trata de aliviar los bolsillos de los ciudadanos, atrayendo a la vez a empresas y trabajadores para que la recaudación no solo no se vea afectada, sino que aumente".