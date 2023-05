Antonio Hurtado (PSOE): "Si todo el que votó a Pedro Sánchez me vota a mí, sería alcalde de Córdoba"

El candidato a la alcaldía de Córdoba por el Partido Socialista, Antonio Hurtado, vuelve al terreno municipal después de su papel como diputado nacional en el Parlamento. No es la primera vez que formará parte del pleno municipal, ya lo hizo durante cuatro años como concejal antes de dar el salto a la política nacional , aunque ahora considera que su paso al frente "ha sido toda una sorpresa. Nadie se imaginaba que yo tomara esa decisión , pero ahora creo que debo darle a Córdoba lo que he recibido de ella durante muchos años", ha expresado.

Desde diciembre del año pasado, ha ido madurando sus ideas y propuestas para la ciudad. Entre ellas, ha destacado la apuesta por la vivienda social, "reservando el 40% de los suelos para Viviendas de Protección Oficial en régimen tanto de alquiler como de compra"; el apoyo a los barrios con menos recursos -Córdoba cuenta con cinco de los quince barrios más pobres de España-, y la lucha contra el cambio climático a través de una reforma estructural de la ciudad que se encamine hacia una movilidad sostenible "creando buenas conexiones para el uso de la bicicleta. Me preocupa que seamos la segunda ciudad de España con peor calidad del aire cuando aquí no hay industrias pesadas". Hurtado apostaría por extender la Zona de Bajas Emisiones a toda la ciudad.

En su figura ha centrado "la responsabilidad de generar confianza en el electorado", asumiendo también que las políticas que está llevando a cabo el ejecutivo de Pedro Sánchez "solo pueden sumar en las urnas municipales": "Si todo el que votó a Pedro Sánchez me vota a mí, estoy seguro de que seré alcalde de Córdoba", ha afirmado. A este respecto, ha rechazado la gestión municipal desde Capitulares, "lo haré desde los centros cívicos. El despacho de Capitulares será el menos usado, estaré una semana en cada centro cívico de Córdoba para abrirlos, porque están cerrados. De hecho, he estado recientemente en del Cerro Muriano, un edificio inutilizado y de un valor impresionante".

A LOS COLECTIVOS

Hurtado ha hecho un llamamiento a esos jóvenes que "queriendo vivir en Córdoba, tienen que irse en busca de trabajo", además de "a las madres y padres de los niños que están en colegios públicos sin climatización y sin sombras en los recreos ni en los parques infantiles", y también a las personas con discapacidad, que siguen teniendo barreras laborales y de acceso a los espacios públicos".

Junto a ello, Hurtado se ha apostado por el cambio para los "mayores que quieren un envejecimiento activo y una ciudad que no los excluya", para "que no tengan miedo a pasear por las calles, por el mal estado de las aceras", a la vez que ha hecho un llamamiento "a los artistas que quieren desarrollar en Córdoba su talento y que no pueden", y "a los deportistas que no cuentan con instalaciones deportivas para su práctica".

Por otro lado y en pos de esa "esperanza" a través del voto para el PSOE el 28M en Córdoba, Hurtado se ha referido a "quienes se sienten discriminados por ser gitanos, inmigrantes o miembros del colectivo Lgtbi", pero también "a nuestros investigadores, que quieren seguir contribuyendo desde Córdoba a la ciencia y a la tecnología.

Igualmente, el candidato socialista ha hecho mención "a los pequeños comerciantes y a los hosteleros, que conocen mi trayectoria de apoyo a sus actividades económicas y a sus negocios", prometiendo, por otro lado, a los taxistas que les quitará "la espada de Damocles que significa las VTC" para ellos.