Anna Gerasymchuk, presidenta de la Asociación de Ucranianos en Córdoba: "No nos creemos las palabras de Putin"

Anna Gerasymchuk es ucraniana, tiene 22 años y llegó a Córdoba con seis años y ahora preside la Asociación de Ucranianos de Córdoba, formada a bote pronto y corriendo con la invasión de Rusia a su país. Esta asociación está trabajand mano a mano con particulares y también con el Ayuntamiento, para coordinar la ayuda que se envía a Ucrania desde Córdoba. Hemos hablado con ella del trabajo que hacen, pero también nos ha contado el lado más personal de todo este conflicto. Anna asegura que los cordobeses se están volcando y que "nos sentimos muy arropados y agrecidos".

Frente a lo que está ocurriendo, afirma que nadie se esperaba que ocurriera "una guerra real". "Lo que está ocurriendo no tiene nada que ver con lo que pasó en 2014 y nadie, ni los ucranianos que vivimos fuera ni los que aún viven allí, nos esperábamos que esto llegara hasta este punto. Esta muriendo gente que no tiene que morir".

Por otro lado, cuando suenan campanas de acuerdo de paz (o al menos de negociación), Anna es contundente: no se creen a Putin. "No confiamos en que acabe la invasión y la guerra tan pronto, ya ha actuado así también en Israel", asevera. Para que acabase, la condición máxima a la que se enfrenta Ucrania es a renunciar a la OTAN y a la Unión Europea, algo que para Anna podría ser plausible, "dejar eso ahora un poco en segundo plano y tratar por todos los medios de parar la guerra. Más tarde se podría volver a intentar, claro, aunque ya no sería tan fácil".