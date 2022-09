El alcalde retira su comparecencia de gestión en el Pleno y defiende las medidas y proyectos de próximos meses

El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha retirado del orden del día del Pleno Ordinario de este mes su comparecencia sobre la gestión en la Junta de Gobierno Local, sobre la que los grupos de la oposición y el edil no adscrito David Dorado habían mostrado su rechazo previamente, al tiempo que ha defendido las medidas y proyectos de los próximos meses de este mandato, como un plan de ayudas contra la pobreza energética.

En una rueda de prensa, acompañado por parte del equipo de gobierno, el regidor ha explicado que "en el mes de julio el Grupo Socialista pidió al alcalde que compareciera para explicar el estado del pacto de gobierno", que "se sustancia en la Junta de Gobierno", de ahí que él dijera también en julio que "quería comparecer en el Pleno para debatir sobre la Junta de Gobierno". A su juicio, "es muy sorprendente, porque es la primera vez que se da en democracia", que él como alcalde "quiera comparecer en el Pleno, debatir con la oposición, confrontar políticas y hacer un balance de propuestas de futuro y que sea la oposición o casi mejor, la no existencia de oposición, los que no quieran debatir sobre los asuntos que de verdad le interesan a la ciudad".

Al respecto, ha aseverado que él no rehuye de "ningún debate", porque votó a favor de la comparecencia por el 'caso Infraestructuras', por la que comparece en el Pleno, pero "es extraño que quien quiera rehuir debates y no hablar del estado de la ciudad sea la oposición", pero ha remarcado que no va a "caer en la trampa de que estén ahora otros dos meses hablando de las formas o de si se incumple la ley".

Ante ello, Bellido ha aludido a la decisión de la Fiscalía de archivar el caso de supuesta obstrucción de altos funcionarios del Ayuntamiento a la investigación del 'caso Infraestructuras', de manera que "se acaba la serpiente de verano" y él no va a "abrir otra serpiente y dar a la oposición esa posibilidad oportunista de querer estar otros dos meses debatiendo sobre si el Pleno correspondía o no, si es legal o no", ha manifestado.

Por tanto, ha anunciado que retira del orden del día del Pleno el debate sobre la Junta de Gobierno Local y ha aseverado que "quien pierde una oportunidad es el Pleno y la oposición de demostrar si tienen algún proyecto para la ciudad, alternativa al gobierno o alguna idea que aportar, más allá de debatir sobre otras cuestiones".





PLAN CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA





Ante este Pleno de inicio del curso político y la decisión tomada de retirar el citado punto, el alcalde ha sostenido que no le va a "hurtar a los cordobeses que puedan conocer cuál es el balance, las propuestas y qué se va a hacer en este año", después de que "la oposición no quiere debatir esto en el Pleno, que podría haber rebatido y hacer nuevas propuetas", ha abundado Bellido.

En concreto, el regidor ha defendido que "el gobierno siempre ha actuado para todos" y a tal efecto ha destacado que "se ha actuado en tres ejes", como son "dar un manto social para que nadie se quedara atrás"; "se ha apostado por los servicios públicos y de calidad, y se ha procurado la reactivación económica". Así, en ayudas sociales en estos años ha habido ocho millones de euros en atención a la emergencia social, con un total de 6.470 ayudas directas, a lo que ha agregado que se va a "poner en marcha un plan municipal de emergencia contra la pobreza energética, que se dotará con 500.000 euros", de cara a "ayudar a pagar la factura de la luz".

En materia de reactivación económica, ha citado que en 2019 había 1,4 millones en ayudas del Imdeec a empresas, autónomos y trabajadores y en 2022 se alcanzan ocho millones, siendo un total de 18,34 millones de euros en este mandato. Igualmente, ha recordado que se destinan más de ocho millones este año para "reforzar servicios públicos", que "sean viables y no les afecte la crisis económica", a la vez que "se ha garantizado que los servicios sean de calidad". También, ha elogiado las bajadas de impuestos municipales.

Al hilo, ha propuesto que "en plusvalía se adopten dos medidas nuevas, si el Pleno las apoya", como son "incrementar la bonificación en el ámbito familiar para que llegue a las relaciones de tíos y sobrinos, que no sólo sean padres e hijos o cónyuge", y que "se bonifique al 95%" a "las personas mayores que están inscritas y viviendo en residencias por cuestiones de dependencia, que se quedaban fuera de las exenciones en caso de herencia". Asimismo, ha ensalzado "el refuerzo" de la plantilla municipal con "411 plazas libres convocadas en tres años frente a 194 bajas en jubilaciones", así como "122 de promoción interna", entre otros datos aportados.

Sobre los proyectos, Bellido ha apuntado que el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones ya tiene reservadas seis ferias, seis congresos y tres presentaciones, al tiempo que ha citado Caballerizas Reales, la Normal de Magisterio, San Eulogio, el polideportivo de la Juventud, la avenida de Trassierra y los distintos parques.

Además, ha valorado el apoyo de la Junta a varias actuaciones, como en parcelaciones, y ha señalado a "un cambio en la fisonomía de la recepción al turismo en la ciudad", de forma que "los autobuses dejen de parar en la avenida del Alcázar y pasen a dejar a turistas y recogerlos en la avenida del Corregidor", para "ganar un gran espacio peatonal en torno al río y semipeatonal en torno al Alcázar y que grandes autobuses de gran peso dejen de atravesar barrios como Fleming-Vallellano". Y ha defendido actuar en el aparcamiento de la plaza de toros e iniciar estudios para el de 'Puerta de Córdoba', todo ello con fondos europeos, entre otros proyectos.





LA OPOSICIÓN





Por su parte, desde la oposición, instantes previos a dicha rueda de prensa, el portavoz del PSOE, José Antonio Romero, ha advertido de que "el alcalde tiene miedo" habiendo puesto en el orden del día antes que la comparecencia sobre el 'caso Infraestructuras' la de gestión, que finalmente ha retirado, y le ha pedido que "dé la cara" ante el citado caso. "Sólo pedimos transparencia", ha subrayado Romero, quien ha remarcado que sólo quieren "que diga cómo va a mejorar" el área de Infraestructuras, recordando que Bellido no está investigado en dicho caso, a lo que ha apostillado que "ya está bien de utilizar a técnicos municipales para adaptar informes a su propio provecho", después de un informe del secretario del Pleno, Valeriano Lavela, que considera que es legal la petición de comparecencia del alcalde, que no se ha producido.

También, el portavoz de IU, Pedro García, ha lamentado "la intención del alcalde de intentar tapar la presunta corrupción del Ayuntamiento, con una torpeza monumental al plantear el Debate del Estado de la Ciudad antes que el de la presunta corrupción en Infraestructuras", y considera que "el alcalde debería solicitar una sesión extraordinaria para debatir de verdad lo bueno y lo malo que se ha hecho en este mandato".

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha criticado "el uso rastrero, torticero y político del Pleno" al intentar "distraer la atención sobre el verdadero debate, la corrupción del equipo de gobierno", de ahí que haya pedido a "los superiores" del PP regional y nacional que "se recupere la cordura en el Ayuntamiento" y ha apelado "al sentido común" para se retirara el punto. La portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha reprochado que "se han inventado la maniobra de intervención" del alcalde y subrayó que no se iba a "permitir de ninguna manera" que se impusiera el debate que se anunciaba.

"Queremos un debate de la ciudad y no esto tan sesgado con una comparecencia del alcalde", ha zanjado. Y el edil no adscrito pedía retirar la comparecencia, dado que, a su juicio, "se intenta diluir el debate más importante, lo que ocurre en Infraestructuras", de modo que "el alcalde trata de levantar una cortina de humo", ante lo cual le ha aconsejado que "no tenga miedo".