Albás: “El Plan de Acción Turístico se basa en patrimonio, caballo, gastronomía, congresos y naturaleza"

Por los micrófonos de COPE ha pasado la primera teniente de alcalde y delegada de Turismo, Isabel Albás, en el día que han quedado aprobados los presupuestos del Instituto Municipal de Turismo (IMTUR) tras la celebración del Consejo Rector de este organismo. Unas cuentas que han salido adelante gracias al voto de calidad de la propia Albás como presidenta.

PLAN DE ACCIÓN TURÍSTICO

Albás ha explicado que el plan de acción está basado en las conclusiones de las mesas de trabajo de CECO, "en las que se ha trabajado durante la época del confinamiento y la pandemia, centrado en el sector congresos, la gastronomía, el caballo, el patrimonio y también destino natural".

Como novedades, este plan aporta "trabajar de forma muy tecnológica", como la realización de eventos gastronómicos virtuales, "porque los turistas, desafortunadamente, no pueden venir a día de hoy", de forma que "hay que seguir generando esa necesidad por parte de cualquier visitante o turista que cuando ya pueda salir, decida que la ciudad donde tiene que ir sea Córdoba", ha defendido.

"Otra de las fortalezas del plan de acción es dar a conocer también Córdoba como destino natural", de modo que "una empresa está trabajando para saber y conocer exactamente todas las fortalezas desde el punto de vista de turismo natural que tiene la ciudad para ordenarlas y ofrecerlas en condiciones a todo aquel que quiera venir", ha detallado.

También, según ha añadido Albás, "se apuesta por los congresos de salud", dado que ante la pandemia "muchas de las personas que van a viajar van a hacerlo a lugares como Córdoba, sostenibles, tranquilos, amables, donde no hay aglomeraciones y que tengan zonas verdes para llevar a cabo deportes como bicicleta de montaña, el senderismo y montar a caballo".

En calquier caso, ha aclarado que "el plan de acción no es hermético, sino que está vivo y más en la situación actual", dado que "hay que adaptarse a las nuevas necesidades". En su opinión, "es un plan de acción que refleja las conclusiones de un sector importante de la ciudad y que a día de hoy lo está pasando francamente mal, con aportaciones también del Imtur", de ahí que "sorprende que no hayan hecho ni una sola aportación al plan", ha apostillado.

PLAN TURÍSTICO DE GRANDES CIUDADES

El Ayuntamiento de Córdoba tendrá que devolver la cantidad de 494.963 euros a la Junta de Andalucía correspondiente al Plan Turístico de Grandes Ciudades. Según Albás “Pedro García no se comprometió de una forma firme para llevar a cabo la ejecución del convento Regina, con unos 176.000 euros de más de un millón presupuestado, ni el Templo Romano, con un 48 por ciento ejecutado. La Junta de Andalucía ha dicho ahora en la justificación que lo llevado a cabo en el convento no se puede conceptualizar como de uso turístico", de modo que supone "una serie de importes económicos que no se van a poder acoger a la subvención", al tiempo que "hay parte de la subvención de la Junta que no se ha invertido y habrá que devolverla". Lo que sí ha querido dejar claro Albás es que “este dinero no saldrá del bolsillo de los cordobeses”, ya que se trata de una subvención que habrá de que devolver por no haber tenido los deberes a tiempo.

