La mañana del miércoles ha venido marcada por varias noticias como la que se ha producido en Murcia donde se ha presentado una moción de censura contra el presidente del Partido Popular, y en Madrid, donde el Gobierno de Díaz Ayuso ha convocado elecciones autonómicas para el martes 4 de mayo.

Isabel Albás, primera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Córdoba, ha asegurado en COPE que “Partido Popular y Ciudadanos seguimos trabajando por los intereses de los cordobeses, como se plasmó en el documento que pusimos sobre la mesa desde el primer día. Nuestra ciudad necesita más que nunca que trabajemos en equipo y de forma transversal con las diferentes delegaciones, porque la política municipal es la política más cercana al ciudadano, la que puede resolver de forma rápida todos los problemas que existen. Por todos estos motivos, la relación sigue siendo muy buena”.

Audio Isabel Albás: "La relación entre PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Córdoba es muy buena”

PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2021

Desde que comenzara el año, el objetivo principal del Ayuntamiento de Córdoba, ha sido aprobar los presupuestos para este 2021. Tras algo más de dos meses solo quedaba por aprobar las cuentas del Instituto Municipal de Turismo(IMTUR), algo que ha ocurrido in extremis en esta mañana de miércoles 10 de marzo en su Consejo Rector.

La delegada de Turismo, y presidenta del IMTUR, ha asegurado en COPE que “lo que se ha aprobado es un anteproyecto de presupuesto, con lo cual, todos los partidos de la oposición que quieran presentar propuestas que vengan a sumar, las recibiremos de buen grado. Con este paso ahora podemos seguir tramitando el proyecto de presupuestos que creo que es lo más importante”.

'CASO TIMOTEO' y 'CASO AMBROSIO'

El pasado mes de febrero ha sido un mes complicado para la formación de Ciudadanos, que se saldó con la dimisión de Eva Timoteo, y aún se está a la espera de saber si Timoteo tendrá que devolver o no parte del sueldo cobrado, tras conocerse la incompatibilidad del salario municipal con su actividad privada como procuradora. A día de hoy, Albás desconoce si Gómez Calero, que fue expulsada de la formación naranja en su momento, cogerá el acta o no, a pesar de que hace unos días contactara con ella. Por el momento lo que ha vuelto a pedir es “máximo respeto a la decisión que tome, ya sea para coger el acta o no, porque es su decisión personal”.

Respecto a lo sucedido esta última semana con la portavoz socialista, Isabel Ambrosio, Albás ha pedido de nuevo la dimisión de laexalcaldesa al estar investigada junto a su marido, pendientes de declarar ante el juez, por la supuesta comisión de un delito contra la ordenación del territorio al realizar obras en la finca de su propiedad en el núcleo de Estación de Obejo, entre Obejo y Villaviciosa, junto a la Cañada Real Soriana.

Albás ha subrayado que el hecho de que "la portavoz del PSOE, el grupo mayoritario de la oposición, esté siendo investigada no hace ningún favor a la imagen del Consistorio", con lo cual desde Cs piensan que "ya está tardando en dimitir, porque está siendo investigada por un presunto delito". Además ha afirmado que “hay que medir absolutamente todas las situaciones con la misma vara", de ahí que le haya pedido "responsabilidad y no solamente a Ambrosio, sino también al PSOE, que tome cartas en el asunto y que pida su dimisión", dado que, a su juicio, "no se puede permitir que la portavoz del grupo mayoritario de la oposición esté siendo investigada".

