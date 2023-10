300 personas al año reciben ayuda en Córdoba para salir de la adicción al juego de azar

José Antonio tiene 32 años, hace siete años que empezó a tener contacto con el juego de azar y ahora cumple nueve meses desde que pidió ayuda para salir de ese pozo que, como cuenta, le cambió la vida. Entró en Proyecto Hombre y su vida se ha transformado: "Estaba pasando por un momento delicado en mi familia. Nunca había entrado en un salón de juegos y, un día, me ofrecieron hacerlo. Jamás me iba a imaginar de a qué me estaba exponiendo. Fue un error. Dejé de tener ambiciones y solo pensaba en volver allí para recuperar lo que perdía", relata en COPE.

Asegura que tuvo que dejar ayudarse cuando su familia "descubrió las mentiras diarias para esconder lo que estaba pasando". Desde que está en manos de profesionales, José Antonio ha aprendido a afrontar lo que le ocurre y pararle los pies. "Ellos te enseñan a vivir de nuevo, a respetarte, a decir que no", espeta.

El juego de azar, en números

Según datos de Proyecto Hombre, en Córdoba se atiende cada año a alrededor de 300 personas adictas al juego de azar al año, en su mayoría, hombres. De ellos, el 15% también tiene dependencia a las drogas. Según explica su portavoz, Jesús Tamayo, las adicciones al juego son cada vez más habituales en su vertiente online, sobre todo, en el ámbito de las apuestas, a pesar de que la entrada al juego se haga mediante casinos.

Desde la Asociación cordobesa de Jugadores en Rehabilitación (Acojer), su presidente, Salvador Secilla, asegura que "el aumento ha sido significativo en jóvenes menores de edad. Hemos experimentado en nuestra Asociación la llegada de muchas familias preocupándose e informándose para saber cómo actuar y poner solución". La asociación ha advertido que alrededor del 2% de los jóvenes en Córdoba presentan actitudes de juego problemático o trastorno del juego con consecuencias negativas en su entorno.





El juego mueve cifras superiores a los 45.000 millones de euros en todo el país. Para Secilla, "lo preocupante es que más del 65% de la población tiene algún tipo de relación con el juego, ya sea público o privado, presencial o a través de internet". Las cifras hablan por sí solas, porque alrededor del 10% de los jóvenes cordobeses, con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años, hacen un uso excesivo de las redes sociales, estando conectados a ellas más de 10 horas al día.

Pues para evitar esto hace falta "legislación, control y, sobre todo, educación", sentencia Jesús Tamayo, portavoz de Proyecto Hombre en Córdoba.