AUDIO #EscuelaDeRadio CEIP Cronista Rey Díaz - Temporada 13 Episodio 18

El alumnado de 5º de Primaria del CEIP Cronista Rey Díaz vivió una mañana especialmente formativa y motivadora en la que tuvo la oportunidad de descubrir, de primera mano, cómo se elabora la información dentro de un medio de comunicación. La actividad comenzó con la visita a un estudio de radio, un espacio lleno de micrófonos, mesas de sonido, auriculares y equipos técnicos que despertaron desde el primer momento la curiosidad y el interés del alumnado.

Lo que en un inicio parecía una simple visita guiada se transformó pronto en una experiencia educativa muy enriquecedora. A lo largo de la jornada, los estudiantes aprendieron que detrás de cada programa y de cada noticia existe un trabajo previo que no siempre es visible para la audiencia. Conocieron las distintas fases del proceso comunicativo, desde la búsqueda de la información hasta su emisión final, comprendiendo la importancia de planificar y organizar los contenidos.

Asimismo, se les explicó la necesidad de contrastar las fuentes, seleccionar información fiable y coordinarse entre los diferentes profesionales que participan en una emisión radiofónica. Locutores, técnicos de sonido y redactores trabajan de manera conjunta para que el mensaje llegue con claridad y calidad a los oyentes.

Esta experiencia permitió al alumnado reflexionar sobre la responsabilidad que implica informar y comunicarse, desarrollando una actitud crítica y respetuosa hacia los medios de comunicación. Sin duda, fue una actividad muy positiva que combinó aprendizaje, participación y entusiasmo, dejando una huella significativa en el proceso educativo del grupo.