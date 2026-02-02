AUDIO #EscuelaDeRadio CEIP Colón - Temporada 13 Episodio 15

El alumnado del CEIP Colón vivió una mañana muy especial en la que pudo conocer, paso a paso, cómo se elabora la información dentro de un medio de comunicación. Lo que empezó como una visita a un estudio repleto de micrófonos, mesas de sonido y pantallas acabó convirtiéndose en una experiencia reveladora para entender que detrás de cada noticia hay planificación, trabajo y responsabilidad.

A lo largo de la jornada aprendieron la importancia de preparar los contenidos, contrastar la información antes de difundirla y coordinarse para que todo funcione correctamente. Descubrieron que el periodismo nace de la curiosidad, de saber preguntar, de escuchar y de observar con atención. En un contexto donde la información circula a gran velocidad, supieron valorar el esfuerzo diario de quienes comunican, entendiendo que la radio también enseña a mirar la realidad con espíritu crítico.