AUDIO #EscuelaDeRadio CEIP Colón - Temporada 13 Episodio 15
Los alumnos del CEIP Colón, en la capital, ha participado en una actividad educativa que les ha permitido conocer de cerca el funcionamiento de una emisora de radio. Durante la visita, los estudiantes descubrieron cómo se prepara un programa, el trabajo del equipo técnico y la importancia de la comunicación en los medios.
Córdoba - Publicado el
1 min lectura10:31 min escucha
El alumnado del CEIP Colón vivió una mañana muy especial en la que pudo conocer, paso a paso, cómo se elabora la información dentro de un medio de comunicación. Lo que empezó como una visita a un estudio repleto de micrófonos, mesas de sonido y pantallas acabó convirtiéndose en una experiencia reveladora para entender que detrás de cada noticia hay planificación, trabajo y responsabilidad.
A lo largo de la jornada aprendieron la importancia de preparar los contenidos, contrastar la información antes de difundirla y coordinarse para que todo funcione correctamente. Descubrieron que el periodismo nace de la curiosidad, de saber preguntar, de escuchar y de observar con atención. En un contexto donde la información circula a gran velocidad, supieron valorar el esfuerzo diario de quienes comunican, entendiendo que la radio también enseña a mirar la realidad con espíritu crítico.