Kike Márquez: “Tengo una ilusión tremenda por la Copa porque hace años que no disfruto bien de ese torneo"

Kike Márquez marcó el 0-1 en Ceuta para el Córdoba. Fue un gol de bella factura que explicó así en COPE: “No sé realmente de dónde viene la acción los segundos antes del gol, pero es cierto que cuando recibo hay un compañero que me dobla por fuera, pero me deja el espacio por dentro libre y no me lo pienso. Hay que intentarlo a veces desde fuera del área, porque hay jugadores en el equipo con ese disparo de fuera del área que puede abrir el partido como ha pasado hoy”.

Quiso matizar el gaditano en referencia a su celebración que: “no tengo nada contra la afición del Ceuta, que la respeto. La celebración fue por el calentón de no haber jugado de inicio. Lo que quise fue que se viera mi nombre y se sepa que estoy ahí y soy uno más”.

Para Márquez no es lo mismo llegar al parón de Copa del Rey con una victoria a no hacerlo: “Para nada. Si te vas de Ceuta con una derrota esas dos semanas aunque haya Copa son diferentes. Son tres puntos muy importantes, porque son campos donde hay que sacarlos también. El Ceuta parece que está ahí abajo, pero es muy difícil. Vamos a coger mucha confianza para además pasar la primera eliminatoria de Copa”.

En referencia a ese choque del próximo sábado en Cáceres, expuso que: “Personalmente me lo voy a tomar lo más serio posible y con una ilusión tremenda, porque hace unos cuantos años que no paso la primera ronda de Copa y no puedo disfrutar del torneo. También queremos darle el premio a la afición de que nos toque algún grande en El Arcángel y lo podamos disfrutar con ellos”.

De paso, el atacante reconoció que le iba a venir bien ese tanto porque “los dos últimos partidos igual no di lo que el míster espera de mí y hay mucha competencia. El equipo ganó bien en casa al Talavera y por eso tengo que aprovechar las oportunidades que tenga y los minutos que tenga y tratar de seguir creciendo para jugar de inicio”.