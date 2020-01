José Manuel Fernández causa baja en el Córdoba C.F.

El Córdoba ha hecho oficial con una nota en sus redes sociales la salida de uno de sus capitanes, el lateral José Manuel Fernández. El futbolista se ha despedido de la afición en una carta en la cuenta oficial de twitter del club en la que afirma: “Llegó el momento de decirte ‘hasta pronto’. Sí, a ti, a este escudo que llevo tan dentro de mí allá donde vaya, con el que tantos momentos he vivido a lo largo de mi vida. Me siento muy orgulloso de haber portado tu brazalete durante todos estos años, de haber defendido tus colores allá donde hayamos ido. Me gustaría agradecerte tantas cosas que no sabría por dónde empezar. Sin embargo, hay una especial, el ver cómo mis hijos disfrutan cada domingo viendo a su Córdoba, a nuestro equipo". También aprovecha para agradecer a "mi gente, que sois todos cordobesistas de corazón, los que nunca falláis domingo tras domingo, trabajadores del club, compañeros, amigos, quiero agradeceros muchas cosas, pero sobre todo el estar con nosotros y ayudarnos día a día. Gracias por hacernos más fácil nuestro trabajo, sin vosotros nada de esto existiría, sois los verdaderos héroes de que el club viva. Nunca cambiéis porque si Córdoba puede presumir de algo es de que sois gente con un corazón enorme".

Por otra parte Luis Oliver ha atacado hoy al administrador concursal del club, Francisco Estepa, antes de la vista del proceso cambiario que el navarro mantiene contra el Córdoba y que ya ha quedado visto para sentencia. El ex director deportivo del club blanquiverde expuso que el administrador judicial "ha engañado a la afición, a los accionistas del Córdoba, incluso a los jueces. Estepa es una persona clave en todo este entramado y tendrá que dar explicaciones dentro de un año, dos o tres. La justicia es lenta pero va y os puedo asegurar desde la experiencia en el Betis que desde un juzgado es imposible dirigir un club de fútbol".También ha expuesto su visión sobre la situación de Unión Futbolística Cordobesa con la Federación: "el Córdoba CF SAD, el auténtico, el de los cordobeses y accionistas, va a jugar en Segunda A o Segunda B, pero la unidad productiva no". Oliver también ha confirmado que el interior del Extremadura Valverde llegará cedido al Córdoba. Durante la vista del proceso cambiario ha participado como testigo Francisco de Paula López, quien fuera consejero de León y en las conclusiones Enrique Rodríguez Zarza -en nombre del Córdoba CF- ha expuesto que "las deudas que pretende hacer valer Bitton no sé ajustan a derecho, independientemente de que estén siendo investigadas" y considera que un montante de 1.400.000 euros sería "razonable" porque de lo contrario "significaría la quiebra material del club".

El abogado de Bitton lamentó que no pudiera asistir Jesús León como testigo dado que ya no es presidente del Córdoba y alegó que el Córdoba no ha impugnado documentos y en el contrato no puede ser afectado por cuestiones ajenas al procedimiento.