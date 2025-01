Iván Ania renueva hasta 2026 con el Córdoba y mira hacia cotas más altas

Iván Ania firmó ayer su renovación y seguirá una temporada más al frente del Córdoba. El técnico asturiano será el primero en la historia del club blanquiverde que permanezca tres campañas seguidas en el banquillo de El Arcángel. Ania puso sus miras en seguir creciendo en la entidad por el cariño y el reconocimiento que directivos y afición le dispensan e incluso habló de un reto que sería mayúsculo para el club

Ania arguyó en el acto de anuncio de la renovación que "cuando eres feliz en un sitio, no hay que mirar a otro lado. Me siento muy querido y respaldado. Ha habido momentos duros pero siempre he tenido su apoyo y su aliento y estoy agradecido por ello. El paso que hoy he dado es algo de lo que me sentiré orgulloso siempre. Estoy tomando la decisión correcta y la ilusión que tengo es la de crecer con el club".

El acuerdo prorroga también el vínculo contractual de todo su equipo de trabajo y sienta un pilar clave en el proyecto de Antonio Fernández Monterrubio, Juanito y Raúl Cámara, que estuvieron presentes también en el acto celebrado este martes.

Ania incluso se atrevió a soñar a lo grande: "Creo que este es un proyecto en crecimiento y ambicioso, y espero algún día poder celebrar el ascenso a Primera División en Las Tendillas".