Cuando Eduardo Urbano consiguió que el Papa Francisco bendijera su bufanda del Córdoba CF en un viaje con su colegio

Sucedió en 2016. El Instituto Ángel de Saavedra visitaba El Vaticano y Edu Urbano, que padece osteogénesis imperfecta (conocida también como la enfermedad de los huesos de cristal), era uno de los estudiantes de clase de religión que voló hasta el país transalpino. Debido precisamente a su enfermedad, Eduardo se rompió una pierna y se presentó en la Santa Sede en silla de ruedas. Esa privilegiada posición le permitió departir con el Sumo Pontífice… y regalarle su más preciado objeto: “Viajo siempre con mi bufanda del Córdoba y como sabía que era muy futbolero se la di. El hombre estaba muy agradecido y nos regaló a mi padre y a mí dos rosarios y nos bendijo”.

"el rosario que me dio el santo padre me da mucha fuerza en los malos momentos"

Como tenía mucha prisa, Francisco no se paró para charlar de fútbol, pero esos rosarios los guarda con mucho cariño Edu porque “me dan mucha fuerza en los malos momentos, aunque ese año al final al Córdoba no le fue muy bien ese año porque justo después empezó a perder partidos…” Comenta en broma.

Edu, que ya tiene 25 años, sigue tratando de contrarrestar los efectos de la osteogénesis imperfecta con paciencia y ejercicios específicos, sobre todo la natación, y también con fe: “Eso me ayuda mucho y además soy muy cofrade”. A su juicio, ¿Cómo ha sido el Pontificado de Francisco”: “ha revolucionado a la Iglesia porque ha intentado sin perder el pulso con la Iglesia más tradicional acercarse a los más jóvenes”.

