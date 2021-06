Alberto González: “El Córdoba podría ser una opción y habrá que barajarla con mucho cariño”

Alberto González, (Tólox, Málaga, 1979) está sonando como la principal opción del Córdoba CF. para ocupar su banquillo en la operación retorno que se está gestando para la temporada 21-22. González, quien ayer se despidiera del Linares, ha explicado este jueves a COPE Córdoba que “no sé exactamente qué hay de cierto. Mi salida del Linares no tiene que ver con propuestas de ningún equipo, pero sí con que soy opción de varios proyectos que pueden dar un salto a mi carrera. Al final, soy un entrenador que viene del barro y que lleva veinte años trabajando para dar el salto al fútbol profesional. Tras este gran año en el Linares son momentos en los que uno como profesional tiene que intentar aprovechar para progresar. Estamos en varias quinielas, porque cada club siempre tiene tres o cuatro opciones para un banquillo. Al final queda por ver qué hay de cierto. El Córdoba, por lo que me comenta mi agente, podría ser un opción y habría que barajarla con mucho cariño, como todas”.

A González no le preocupa que el Córdoba vaya a jugar en la cuarta división nacional, porque “no miro tanto la categoría como el proyecto a nivel profesional y que pueda seguir creciendo. El Linares me ha dado muchísimo, estoy muy agradecido y ese proyecto crecerá todavía mucho, pero hay muchas cosas en las que tiene que trabajar para llegar al fútbol profesional. Hemos llegado a unas cotas deportivas que están muy por encima de los recursos que tiene”.

El juego del Linares -y su eficacia- sorprendió el año pasado en Segunda B, especialmente en Córdoba, ya que “coincidía que el equipo que soltábamos lo cogíais vosotros y el estudio que se haría sería mayor que a cualquier otro rival. Además, hicimos un par de partidos muy buenos ante el Córdoba, por eso visteis el trabajo que hicimos”.

González es autor del libro “Dinámica del juego desde la perspectiva de las transiciones” (Círculo Rojo), que, según explica, “es una perspectiva desde las transiciones porque había que darle un enfoque al juego, pero mi visión es que se tienen que dominar todas las facetas. Lo más destacado del libro, y así entiendo el trabajo de entrenador, es cómo organizar las ideas y ya en función de los jugadores que tienes ya introduces unos conceptos u otros”.

Y lo de que puedan recalar de su mano en el Córdoba futbolistas como José Cruz o Hugo Díaz ya “es hablar muchísimo” porque “no tengo tan claro de que realmente haya una idea en el Córdoba de que yo sea una opción y además yo sigo pendiente a otras opciones incluso de superior categoría, que era la primera ilusión”.

