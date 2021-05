Miguel Valenzuela deja la dirección deportiva del Córdoba como un acto de “coherencia” tras el fracaso

El director deportivo Miguel Valenzuela deja el Córdoba C.F. El sevillano se ha despedido este miércoles arropado del consejero delegado Javier González Calvo y del también consejero Adrián Fernández explicando que su marcha obedece a un acto de coherencia tras el fracaso deportivo de la primera plantilla.

En lo que se refiere a las causas de ese descenso que condena al Córdoba a la cuarta categoría, Valenzuela cree que no hay una en concreto, pero sí ha señalado que los jugadores no rindieron al nivel esperando: “No ha sido una sola circunstancia. Básicamente, el equipo no ha rendido al nivel que sus jugadores han demostrado en años anteriores. Después hay matices, como lesiones. Eso está informado en el club. Es muy difícil que pueda decir todo, los motivos reales, por los que la primera plantilla no ha rendido. En el club está diagnosticado, el rendimiento no es el esperado y así se lo he dicho esta mañana a los jugadores”.

Valenzuela ha querido recalcar que su sueldo no era elevado y ha avalado la labor que están realizando los componentes del proyecto de Infinity, para los que ha pedido paciencia y apoyo: “Quizá vendimos demasiada ilusión y me dejé llevar por el corazón. Vi la pretemporada, vi los entrenamientos. Y dije que teníamos la mejor plantilla de Segunda B y es lo que pensaba en ese momento. Me propusieron un proyecto sostenible. Por tanto, necesitamos tiempo. Este proyecto necesita tiempo y paciencia, que el Córdoba está en una situación muy complicada. Lo tiene que hacer en manos de gente muy profesional y honesta”.

Rueda de prensa de despedida de Miguel Valenzuela tras presentar su dimisión.





Sobre las contrataciones de los técnicos Juan Sabas y Pablo Alfaro también fue preguntado. De Sabas expuso que “lo sopesamos y decidimos que en aquel momento, en todo entendimos, lo mejor era que se le diera la oportunidad que le quitó la competición. Yo sé que con la experiencia de Sabas y con el vestuario que teníamos se iba sobrado para conseguir el objetivo”, mientras que de Alfaro dijo que “es un magnífico profesional. Los resultados no llegan y teníamos que tomar decisiones. Son profesionales como la copa de un pino. Llegaba el domingo y el equipo no estaba. Los futbolistas no terminaban de dar el 100 %. El equipo se metió arriba pero se nos cayó. Teníamos que darle a Germán Crespo todo, la responsabilidad de tener que intentar meter al equipo entre los dos primeros. Nosotros lo valoramos todo. No tenía experiencia en Segunda División B. Todo se cuantifica, se estudia”.

También ha achacado Valenzuela el mal rendimiento de la plantilla al formato competitivo: “El Córdoba no tenía 21 jugadores sino 29. Era un aspecto diferenciador. No hemos tenido una competición normal en ningún sentido, teníamos que estar arriba sí o sí. Había jugadores de más de 30 años que necesitaban 10 o 12 partidos para estar al nivel. Si hubiera 40 partidos, se hubiera gestionado de forma diferente. A nivel de cantera, teníamos planificado evaluar en la segunda vuelta, pero se tuvo que cambiar todo. Creo que este fútbol es tan injusto, nos ha castigado de manera tan brutal, dolorosa”.

Mientras tanto, en Badajoz, David Vizcaíno -una de las opciones más firmes para ocupar el cargo dejado por Valenzuela- ha confirmado su salida del equipo pacense. El almeriense ha negado que haya ya un acuerdo con el club cordobesista. En lo institucional, PTV ha adelantado y COPE ha confirmado que Luis Yáñez, director general del Rayo, se postula para ocupar un cargo directivo en la entidad cordobesista.

