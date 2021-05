Javier González Calvo: “Seguiré al frente del club y habrá que podar lo que no ha servido"

Javier González Calvo, consejero delegado de Infinity para el Córdoba C.F. , habló este jueves en los prolegómenos de la ponencia sobre Olimpismo del presidente del COE, Alejandro Blanco, en la Universidad de Córdoba. El extremeño reconoció que “hubo cosas en las que hemos fallado y por las que pedimos perdón, como dije hace un mes, a todos nuestros aficionados y a nuestros empleados, que lo han sufrido”.

González Calvo, no obstante, descartó cualquier cambio de timón radical en la entidad: “los propietarios seguirán apoyando para seguir trabajando con la misma ilusión que la de todos estos meses. Seguiré al frente del club con todos los ánimos del mundo, pese a que ahora me veis así, que me acaban de operar del tobillo”.

Confesó el mandatario que “es cierto que el primer equipo, que es el que más representa a una entidad, no ha cumplido sus objetivos. No es que no los haya cumplido, que como sabéis para nosotros era muy importante poder ascender, sino que nos quedamos ahora con una división de por medio como la Primera RFEF” y por eso insistió en que “ahora hay que intentar no fallar, es lo más importante. Lo bueno que tiene el fútbol es que a la temporada siguiente empieza algo nuevo, con lo que volver a ilusionarte y a intentar cumplir los objetivos, pensando en llevar a este club donde realmente merece”.

En referencia al respaldo de Bahréin y el impago de la última nómina por parte de los empleados deportivos de la entidad, González Calvo dijo que “con los propietarios hablamos todos los días y aunque hay una cita pendiente se han enviado los presupuestos oportunos y acordes a la categoría en la que vamos a jugar. En los próximos días tendremos una reunión más completa y yo tendré que viajar a Baréin porque cara a cara se hacen mucho mejor las cosas. Pero el club está trabajando al cien por cien en lo que tiene que hacer. Lo del retraso en los pagos ha coincidido con diversas cosas, que tampoco es necesario tener que decirlas. Y quiero dejar claro que lo que está pendiente es todo el personal deportivo y lo que le rodea. El personal de administración y de mantenimiento cobró el día 2 de este mes”.

Sobre la Dirección Deportiva, expuso que “en cantera poco había y los resultados están ahí. Estamos satisfechos con lo que hay, en menos de un año” y en lo que se refiere al primer equipo: “Teníamos una plantilla bastante heredada, no creo que fuera el que hubiéramos querido todos. Pero fuimos con ellos a muerte porque creíamos que era un gran equipo, por eso se dijo públicamente. Vamos a intentar que esto no nos vuelva a pasar”.

Pensando ya en el próximo año, relató que “el Córdoba es un gran club y tiene una estructura muy grande. Es deficitario, pero consideramos que había que hacer el esfuerzo para darle ese empujón y mantener ciertas estructuras que igual no son necesarias en Segunda RFEF. Habrá que amoldar todos y cada uno de los departamentos, empezando por el mío. Yo me tendré que adaptar también. El que no lo entienda así, se equivoca. El club seguirá siendo deficitario, porque comentó Jesús Coca sólo mantener El Arcángel son 450.000 euros, que pocos equipos incluso de Primera RFEF podrían mantenerlo. Hay situaciones en las que por pocos retoques que hagas no vas a poder cambiar, pero otras habrá que reducirlas”.

También se le preguntó al directivo sobre la posibilidad de acceder a Primera RFEF a través de la renuncia de algún club que se haya clasificado: “Entra todo dentro de lo posible. Si surgiera esa posibilidad no la vamos a dejar escapar, pero es difícil, como sabemos. Debemos estar centrados en lo que tenemos en estos momentos y si llega ese asunto adaptarnos y ya está. Si toca, aunque no lo hayamos conseguido por méritos deportivos…Si alguien desciende, creo que tras el Numancia somos el segundo equipo en puntos. Si aparece la posibilidad la cogeremos”.