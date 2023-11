En calle Escañuela, 10 encontramos el belén de la hermandad de la Esperanza. Su creador Rafael Ventosa nos ha explicado que “estoy falto de tiempo y no le ha podido dedicar todo el que me hubiera gustado. Aun así, han sido un par de meses de trabajo. Cuando vayamos a visitarlos veréis un belén artístico en el que he querido representar una calle tipo Zoco, y una parte desértica atravesando por un río y una cueva donde encontraréis el Nacimiento de Jesús”, asegura Rafael.

Este año no tiene nada que ver con lo que se representó el año pasado, y para Ventosa, cada una de las piezas son especiales. “La iluminación, la ambientación, el paisaje…, no puedo quedarme con algo concreto, he intentado que todo lo representado tenga una armonía. Siempre me ha gustado la ambientación, la salida del sol, la luna…, pero recalco ese momento en el que aparece el Ángel anunciador y sale de la nada. Llama mucho la atención, sobre todo a los niños”. Muchas de las figuras tienen más de 100 años, porque se trata de un belén heredado desde sus abuelos.









UBICACIÓN









HORARIO





De lunes a sábado de 18:30 a 21:00 horas Domingos de 12: a 14 horas