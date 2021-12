El belenismo, esa creación artística que necesita "un pellizco religioso"

Es tradición y creación artística, piedad y celebración, antropología y, por supuesto, cultura. Y por ello asoman en esta nueva entrega de 'Musas y genios'. Hablamos de los belenes o, como nos gusta tambien en nuestra tierra, nacimientos. En este día de la Inmaculada Concepción en el que queda a disposición de todos en cope.es, son los protagonistas de este podcast y quedan introducidos a través de un fragmento del Pregón de la Navidad de Jerez, que organiza la Asociación de Belenistas y que tuvo lugar el pasado viernes en los Claustros de Santo Domingo a cargo de Marco Antonio Gómez. Su prosa y sus versos proporcionan un primer acercamiento a esta creción artística vinculada a la conmemoración del Nacimiento de Jesús.

Pero es con Ramón García, presidente de los belenistas jerezanos, con quien profundizamos en la naturaleza: "¿Por qué es cultura? Porque comprende lo que es un arte popular muy arraigado, quizá no sea cultura rimbombante pero es cultura cn mayúsculas del pueblo", asegura. Pero es cierto que el crecimiento como creación plástica ha sido tal en las últimas décadas que merece entrar por la puerta grande de las aportaciones culturales tradicionales. García resalta sobre todo el efecto en los niños y en la vida familiar así como que "aunque dentro del belenismo hay personas que se consideran manifiestamente ateas, esto les llama, sienten algo y necesitan expresarlo a través de un belén". Y añade: "todos tenemos que tener algo de sentimiento, un pellizco religioso para poderlo crear".

Porexpanes, escayolas, cementos cola, emplastes, pinturas plásticas, pigmentos, luces led o avances tecnológicos en los que pueden entrar incluso procedimientos informáticos son herramientas a la disposición de los belenistas en esa suerte de creación artística en la que "tanto han evolucionado los materiales", como precisa Ramón García. Están en temporada y, de hecho, este puente de la Inmaculada es momento en el que es tradición en muchos hogares familiares y entidades la instalación de nacimientos y decoración navideña en general. "Ya es cuánto quieras complicarte la vida", señala ilustrando un trabajo que suele llevarles meses de esfuerzo. En cualquier caso, "la vida en casda escena del nacimiento y el recogimiento en el misterio del portal, eso pretendemos los belenistas", explica.

EXPO EN LOS CLAUSTROS, MUSEO EN CIRCO Y CONCURSO CON COPE

En estas fechas, los belenistas jerezanos han celebrado la inauguración de la temporal Exposición del Arte Belenista con dioramas, belenes en otros formatos, presencia de los artesanos de la escultura y otros detalles. Puede visitarse en los Claustros de Santo Domingo de martes a domingo en horario de mañana y tarde. Y, en la calle Circo, sede de la Asociación, está permanentemente instalado el Belén Monumental y cuantos atractivos están a disposición del público los contenidos del Museo del Belén. Ramón nos invita a visitarlos así como al de la Asociación en calle Chancillería y a la inscripción en el LIV Concurso de Nacimientos Familiares y de Entidades que, en colaboración con COPE, cuenta con banner en la web de Jerez en el que pueden encontrarse hoja de inscripción y bases.

Paloma García con su libro 'No soy lo que tú esperas'





Se completa este podcast cultural con el libro 'No soy lo que tú esperas'. Es obra de Paloma García, también presente en 'Musas y genios', y fruto de las reflexiones personales tras un accidente grave de tráfico. Lo suficiente para que convulsionara su vida. Pero ello no fue obstáculo para que, mientras aún la sacaban del coche siniestrado los bomberos, ya comenzara a replantearse su vida. "He llegado aquí por mi propia necesidad personal, habiendo alcanzado un punto de inflexión bastante fuerte", reconoce. Y ello se tradujo entonces en una serie de preguntas vitales, de fuerte carga existencial: "¿Qué precio estás pagando por complacer a otros? ¿hasta cuándo vas a esperar para protagonizar tu vida? ¿Dónde abandonaste tus sueños y proyectos personales?". No te lo pierdas, escúcala también aquí.

