El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 161: Una Navidad de ilusión

El mejor Xerez de las últimas temporadas firma un gran partido que acaba empatando injustamente ante el Lorca. El equipo afronta un 2026 ilusionante

COPE JEREZ

El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 161: Una Navidad de ilusión

Diego Yesa

Jerez - Publicado el - Actualizado

1 min lectura113:27 min escucha

