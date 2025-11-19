'MUSAS Y GENIOS' | 19 NOVIEMBRE 2025
Con el músico jerezano Juan Cid, que nos presenta su 'No me conviene', y un recuerdo para el jinete, rejoneador y creador del espectáculo 'Cómo bailan los caballos andaluces' y de la REAAE
Jerez - Publicado el
1 min lectura15:26 min escucha
Temas relacionados
"Cerdán lideraba una trama organizada de cobro de comisiones del 2 % por adjudicaciones de obra del Gobierno"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h