'MUSAS Y GENIOS' | 19 NOVIEMBRE 2025

Con el músico jerezano Juan Cid, que nos presenta su 'No me conviene', y un recuerdo para el jinete, rejoneador y creador del espectáculo 'Cómo bailan los caballos andaluces' y de la REAAE

Carátula nueva MUSAS Y GENIOS
Gabriel Álvarez

'Musas y genios' 19-11-2025

Gabriel Álvarez

Jerez - Publicado el

1 min lectura15:26 min escucha

