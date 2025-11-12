COPE
Podcasts
Nuestros podcasts
Nuestros podcasts

'MUSAS Y GENIOS' | 12 NOVIEMBRE 2025

Con el músico Fernando Ramos, ex de 'Los Cucas', que presenta su single 'Concierto de músicos muertos'

Carátula nueva MUSAS Y GENIOS
00:00
Descargar
Gabriel Álvarez

'Musas y genios' 12-11-2025

Gabriel Álvarez

Jerez - Publicado el - Actualizado

1 min lectura15:04 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 12 NOV 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking