DESCUBRIENDO UBRIQUE | 21 NOVIEMBRE 2025 | JOSÉ ANTONIO NIETO, 5.500 KILÓMETROS "POR UNA SONRISA"

En esta ocasión hablamos con Esperanza Cabello, de un ubriqueño, José Antonio Nieto, quien ha recorrido 5.500 kilómetros por una buena causa. Su reto apoya la lucha contra el cáncer infantil, buscando recaudar 30.000 euros para la asociación "Por una sonrisa", que ayuda a niños y familias. Actualmente lleva 26.000 euros. También se destaca el reciente temporal, la borrasca Claudia, que ha traído más de 300 litros por metro cuadrado a la Sierra de Grazalema y Ubrique, llenando el pantano de los Hurones y reabriendo su trasvase. Este año no ha habido inundaciones gracias a nuevas obras.

José Antonio Nieto (Portada)
Descubriendo Ubrique - Capítulo 12

Fernando Crespo

Cádiz - Publicado el

1 min lectura31:36 min escucha

