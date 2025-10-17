CAMPO Y SAL | 17 OCT 2025

El día internacional de la mujer rural y la actualidad de la agricultura, ganadería y pesca con invitados como: Carmen Quintanilla, presidenta de AFFAMER, Luis Ramírez, Secretario General de ASAJA Cádiz, Loli Mongar de la Asociación El Lebrillo en la La Muela en Vejer, Azucena González Ferreriro de ADEMUR, Rocío Bejar, secretaria general adjunta de CEPESCA, y Nicolás Fernández gerente de la OPP72, y todo gracias a los amigos de FITESA y ASAJA Cádiz