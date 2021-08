El Palacio de los Infantes de Orleans y Borbón de Sanlúcar se cae a pedazos por dentro

Carmen Álvarez, Coordinadora de IU Sanlúcar de Barrameda y Diputada provincial ha recordado que el palacio fue adquirido por un alcalde de Izquierda Unida y contaba con un plan de rehabilitación y conservación, y repasa los diferentes gobiernos que prometieron arreglarlo.



"En 2006 el PP en Sanlúcar prometió que se arreglaría con fondos estatales".

"En 2007, Zapatero en Sanlúcar junto con Irene García prometía una solución que ambos olvidaron después."

Dice estar contenta de que por fin se destine presupuesto para la rehabilitación del cerramiento del palacio municipal gracias a los fondos de la Estrategia de Desarrollo Sostenible en Integrado (EDUSI), si es que va a ser verdad. No podría ser de otra manera ya que es una reivindicación de IU, junto con Aula Gerión, desde 2006.



Álvarez se pregunta "¿Qué sentido tiene arreglar por fuera algo que se cae a trozos por dentro? Y no es algo que me hayan contado, lo he visto con mis propios ojos y llevamos pidiendo fases de arreglo demasiados años." Ahora preocupa que debido al estado del palacio se hayan tenido que cerrar algunas zonas y recuerda que es la sede del Ayuntamiento.



"IU ha presentado varias mociones y propuestas a pleno y a raíz de una que presentaron en 2018, aprobada por cierto por unanimidad, Víctor Mora prometía arreglarlo con los fondos estatales “1% cultural”, una solución que pasaba por algo tan simple como tramitar y dedicarle tiempo y que nadie hizo."



Carmen Álvarez ha recalcado que este palacio forma parte de la historia de Sanlúcar de Barrameda, es patrimonio de los sanluqueños y es una joya de gran valor cultural, y recuerda que su reclamación viene siempre acompañada de propuestas para dotar de presupuesto su rehabilitación.