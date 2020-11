Cuando la poesia te lleva de viaje en plena pandemia

Su poesía es extraordinariamente visual, invita pronto a imaginar aquello que nos cuenta. Pero sus videos completan una función que sus versos acogen con eficacia. Y de hecho cuenta Antonio Jíménez con un canal en YouTube que es recomendable seguir. Pero uno especialmente saltó a Whatssap desde su ventana en la Red y, en apenas una semana, ha superado con mucho el número de visualizaciones de otros. Los reenvíos no cesan y su viralización se convierte, en medio de un tiempo de noticias preocupantes en torno a la pandemia, en balsámica prupuesta.

'Mi Cádiz en décimas' es una sucesión de versos en formato de la estrofa poética que señala su título. Es preciso resaltar que por sí mismos son lo suficientemente descriptivos para quien las escucha. Pero también es cierto que las imágenes que acompañan a su recitado, en una voz con timbre inconfudiblemente sureño, ayudan de modo sustancial a que el gusto por el recorrido propuesto sea degustado una y otra vez. Apenas queda rincón alguno de la provincia sin asomar sugerente por al palabra y la imagen.

La situación a la que la Covid-19 tiene sometida a la comunidad autónoma deja a los andaluces en sus respectivos perímetros municipales. Y la situación actual acaba de ser ampliada hasta el día 10 de diciembre en decisión de la Junta conocida este domingo 22 de noviembre, De este modo, tierra tan buscada por los turistas especialmente nacionales, no puede ser siquiera recorrida por los comprovincianos. Así que las décimas de Antonio Jiménez se han convertido en un modo precioso de viajar por la provincia de Cádiz.

El recorrido comienza en el punto más alto de este territorio al sur del sur. Desde Grazalema y pasando por las principales localidades y parajes naturales de la Sierra, con el singular parque que lleva el nombre de la población con más pluviometría de toda España y ese otro de los Alcornocales, baja al Campo de Gibraltar y su particular idiosincracia, costea hacia el norte por las playas más paradisíacas que es posible encontrar, se interna en La Janda y, tras pasear por los encantos de Jerez y la Costa Noroeste, finaliza en la Bahía de Cádiz.

No te pierdas este video, la calidad poética de Antonio Jiménez y las imágenes que contribuyen a un viaje sin riesgos que no necesita mascarillas ni distancias sociales, un recorrido digno de dedicar los seis minutos que dura el montaje. Y si visitas su canal de Youtube no te pierdas otros como 'El día menos pensado', 'Si supieras corazón' o 'La alegría de mi casa' donde despliega su cante como compañero de imágenes preciosas.