Ahora la presión por Covid está en la atención primaria

Juan Antonio Repetto, presidente del Colegio de Médicos de Cádiz habla en COPE de la situación actual por el repunte de contagios del último fin de semana. repuntes puntuales en algunas localidades que se van controlando.

Ahora la presión por Covid es soportada por la atención primaria por contagios y sospecha de contagios, y no tanto en los hospitales ya que la vacunación está haciendo que no haya casos graves que necesiten hospitalización, "no es la presión que había en otros meses, pero tampoco estamos libre de ella" ahora mismo se mantiene a un nivel medio, pero no debemos relajarnos y seguir manteniendo las medidas de protección.