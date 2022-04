Lunes Santo en Jerez: un sueño roto entre chispeos constantes y un imponente chaparrón

Ni la Sagrada Cena ni la Viga quisieron arriesgar ante un tiempo que, sin pasar del chispeo, sí contaba con predicciones que prolongaban el riesgo de precipitaciones desde la primera hora de la tarde hasta la medianoche. Y ello no sin darse ambas una oportunidad anunciando una hora de retraso en sus salidas que, tras verificarse que la inestabilidad meteorológica se mantenía, concluyó con la renuncia a sus respectivas procesiones. Pero realmente, en principio, la cosa no iba a más. De momento. Y se quedaron como espectadoras de aquello que habían de sufrir las cuatro que sí lo habían intentado.

No se esperaba mucho de este Lunes Santo. Lo milagroso estaba siendo comprobar que las otras iban avanzando sin que la tragedia se cerniera sobre ellas. La Sed salía a su hora de Puertas del Sur, alcanzaba el entorno del inicio de Carrera Oficial y decidía refugiarse en San Juan de Letrán pero no aparecía chaparrón alguno y se incorporaron por el Monumento de las Cofradías camino de la Catedral. Para entonces ya llegada al Palquillo de Aladro la Paz de Fátima, la Candelaria bajaba por Pizarro y Pozo del Olivar y Amor y Sacrificio salía de Madre de Dios para sumarse a la jornada procesional. Escucha aquí el directo de 'Carrera Oficial' en el que, in situ en la calle, contamos todas las circunstancias.

Audio Escucha aquí el programa íntegro de 'Carrera Oficial' con la transmisión en la calle del Lunes Santo de 2022





Parecía que podíamos librarnos del temido chaparrón. De hecho la Sed alcanzaba la Catedral sin grandes problemas y la Paz de Fátima también aunque hubiera de apretar el paso al final. Otra cosa es lo sufrido por Candelaria a la que alcanzó la descarga de agua más gorda a las ocho de la tarde en Lancería y Gallo Azul. El Señor de las Misericordias corrío hace el primer templo jerezano y la Virgen hubo de quedarse en San Francisco ofreciendo imágenes alarmantes. Amor y Sacrificio se refugió en Santo Domingo pero pronto se prepararon para salir de nuevo a la calle para volver a Madre de Dios.

Ya para entonces, la Virgen jesuítica lucía el capote oscuro que le realizara en su día José María Núñez. Resultaba paradógico pero, enmedio del marasmo originado por la lluvia, su apariencia misteriosamente bella, asomando su rostro lívido por el dolor salvo sus ojos, era esa especie de bálsamo con el que, bajo la lluvia que no dejaba de caer confirmando que no estaba la noche para procesiones, cabía una sonrisa mientras el lío de juntas de gobierno reunidas tomando decisiones y nazarenos, costaleros y acólitos pululando por la Catedral sin saber bien qué iba a ocurrir presidía la situación.





La descarga pilló a las hermandades afectadas pero también a mucho público que no se arredró y, en la mayor muestra de entusiasmo por la vuelta a la normalidad tres años después, llenó los palcos parapetados, eso sí, en paraguas y prendas para la lluvia. Por ello, la llegada del gran chaparrón sufrido se vio envuelta en cofradías apresurando acogidas allá donde iban pudiendo en función de sus planes de lluvia y muchas muchas personas que habían salido a la calle para disfrutar de un Lunes Santo de cofradías en camino hacia la Catedral. Toda una odisea que cerró la noche dejando cofradías pendientes de su vuelta a casa el Domingo de Resurrección.





LA CENA MANTIENE SUS ESPERANZAS DE SALIR EL JUEVES SANTO

Enmedio de la situación que vivían las cofradías afectadas por la lluvia, las declaraciones por las que Manuel Muñoz Natera, el hermano mayor de la Sagrada Cena, anunciaban en COPE en directo que no saldrían a la calle vendrían marcadas por la confirmación de sus expectativas de que pudiera salir el próximo Jueves Santo por la mañana. Si monseñor Rico Pavés accediera a su petición para ello que entregó al obispo diocesano, "a las diez de la mañana estaríamos abriendo las puertas se San Marcos", explica. Es llamativa adición a las previsiones de regreso a sus templos que se intentaba cuadrar por las hermandades refugiadas en ese momento.

Antes que todo ello, tenemos por delante un Martes Santo que también mira al cielo y que, si Dios quiere, asistirá al estreno en Carrera Oficial y estación en la Catedral a dos nuevas hermandades: la de Bondad y Misericordia que llegará al centro desde el Santuario de María Auxiliadora y la de la Salvación desde no muy lejos, la parroquia del Perpetuo Socorro. Tras ellas, irán compareciendo en este orden las que ya formaban parte desde hace años de esta jornada procesional: la Clemencia de San Benito, la Salud de San Rafael, la Defensión, el Cristo del Amor y los Judíos de San Mateo.

