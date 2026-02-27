COPE
Podcasts
Semana Santa en Jerez
Semana Santa en Jerez

'CARTEL SONORO' | 06 FEBRERO 2026 | AMOR Y SACRIFICIO

Con la colaboración de Daniel Dávila Casares, el hermano mayor

Carátula CARTEL SONORO
00:00
Descargar
Gabriel Álvarez

'Cartel sonoro' 06-02-26 Amor y Sacrificio

Gabriel Álvarez

Jerez - Publicado el - Actualizado

1 min lectura3:04 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

5:00H | 27 FEB 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking