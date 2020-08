Se recomienda consumo prudente ante un curso escolar incierto

La llamada a un desembolso razonable por parte de las familias ante el inicio del curso, petición habitual cada año por estas fechas, es relegada en esta ocasión en el convencimiento que la crisis producida por la pandemia de Covid-19 ha dejado tan mermada la capacidad económica de los ciudadanos que no habrá lugar para el despilfarro. A cambio, se incorpora la inquietud por la situación sanitaria y por las consecuencias que puede acarrear en gasto como el tecnológico, sobre todo si se produjera un nuevo confinamiento y se volviera a la educación on line.

"La preocupación más importante para padres, profesores y, por supuesto, de los alumnos es en qué circunstancias se va a producir esa vuelta al cole y, al mismo tiempo, la incertidumbre ante las medidas que se puedan adoptar para que esa vuelta se produzca en condiciones de seguridad o, incluso, si esta va a poder producirse", señala Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz. Motivos económicos y ecológicos alega a la hora de invitar a reutilizar prendas y material educativo así como la'"huir del marquismo". "Hay que comprar atendiendo a la calidad y al precio", añade.

Yesa entiende que de las crisis nacen las oportunidades e insiste en que la actual coyuntura "es una oportunidad para educar a nuestros hijos como consumidores responsables". En ese terreno sitúa la llamada a la reticencia en el caso que se reclame, desde los centros educativos, material para actividades que, por la situación sanitaria actual, no se tenga claro si finalmente se llevarán a cabo o no. Y, sobre el gasto tecnológico, critique que "se pida a una familia que no tiene para comer que gaste 400 o 500 euros un portátil".

Desde la OCU, por su parte, muestran preocupación porque las aulas del 81% de los alumnos de Educación Primaria superen los 20 alumnos por clase, aforo máximo recomendado por las autoridades sanitarias para reducir el riesgo de contagio por Covid-19. Se pide que aclaren los protocolos de seguridad así como se refuerce urgentemente la formación tecnológica de profesores y alumnos, así como los medios materiales disponibles. Según una encuesta de la organización, uno de cada tres niños de Primaria no recibió clases on line durante el confinamiento.