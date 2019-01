Piden nuevos informes por la posible contratación a dedo del ERE municipal

La Comisión Especial de Auditoría y Transparencia ha acordado mantener una reunión el próximo martes 10 de febrero para valorar los informes jurídicos correspondientes a la contratación de la empresa Deloitte para poner en marcha el ERE realizado por el PP en la legislatura anterior. Ello ha sido considerado por los populares toda una campaña de difamación sostenida con dinero público. Lo asegura el concejal Jaime Espinar.

Los populares anuncian que el informe encargado por Mamen Sánchez ya certifica que el procedimiento seguido fue correcto y que, al no encontrar el Gobierno socialista la respuesta que esperaba, contrata desde el Ayuntamiento un segundo informe para desacreditar al Partido Popular. Pero el presidente de la Comisión de Transparencia, el concejal de Ganemos Santiago Sánchez, no tiene tan claro que no haya cuestiones reprochables en aquella contratación.

El Portal de Transparencia, como se ha conocido en la misma reunión de esta comisión, ha triplicado en 2018 el número de solicitudes de información registradas el año anterior. De las 203 recibidas, el 68,5%, o sea 139, tuvieron respuesta municipal. Otras 14 se hallan en fase de seguimiento, 44 están en tramitación, 5 en reclamación y una ha sido denegada.