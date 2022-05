Moreno Bonilla visita el Hontoria invitando a llevar encima la mascarilla

"Vámonos 'pa' la Feria, cariño míooo" le han cantado a Juanma Moreno Bonilla a la llegada a la portada principal de la Feria del Caballo. Y el presidente de la Junta de Andalucía se acercaba al Parque González Hontoria sonriente y hasta firmando autógrafos. La muchedumbre amiga ha sido anfitriona de una presencia que ha dejado piropos para esta cita festiva así como alguna llamada a la precaución y, como no, algún mensaje propio del tiempo político que vivimos a poco más de un mes vista de las Elecciones Autonómicas Andaluzas del 19 de junio.

"El protagonismo que tiene el caballo, que es seña de identidad de Jerez, al mismo tiempo sus vinos y también la hospitalidad jerezana; completamenta hospitalaria y solamente ahora que es Feria sino en cualquier momento: aquí tú llegas y diez minutos antes ya te sientes jerezano", ha afirmado Moreno comprometiéndose de "visitar el mayor número de casetas, entrar, saludar, disfrutar de la gastronomía, disfrutar de nuestros buenos vinos y caldos de Jerez..."

ANTE LA "EXPLOSIÓN" DEL VIRUS

Pero el presidente de la Junta no ha olvidado una llamada a la precaución para que, sin que 'con las glorias se nos vayan las memorias', advertir que el virus no se ha ido aún. "Siempre es positivo y recomendable ponerse la mascarilla, que no solo nos evita a los alérgicos como yo usar antihistamínicos sino que además evita algo mucho más importante: el contagio de la Covid 19 que desgraciadamente está teniendo ahora una explosión a consecuencia de que ya no tenemos mascarilla obligatoria y las grandes aglomeraciones sociales acentúan" insiste.

Vídeo No te pierdas la llegada de Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, a la Feria del Caballo de Jerez 2022





Por lo demás, y respecto a la pandemia, ha insistido en la oportunidad de vacunar con la cuarta dosis al menos a los mayores de ochenta años y, sobre el patio político, antes de acceder al recinto ferial ha contestado a preguntas de los periodistas aclarando su expresión sobre el voto personal a él por encima de las siglas. Está convencido que "el proyecto político que tengo el honor de representar es el que más se parece a Andalucía" porque "los andaluces somos serenos, responsables, no nos gustan los radicalismos, tenemos sentido común..."

Y tampoco han faltado referencias al ofrecimiento desde la coalición de izquierdas presentada para que, con la abstención en la presumible investidura, se impida la necesidad de que el PP se apoyo en Vox. Moreno Bonilla ha criticado de "improvisación" ese proyecto de coalición y ha negado que algo así le hiciera sentir verdaderamente respaldado. Por lo demás, ha primado la Feria en una jornada en la que el baño de multitudes no ha faltado sobre el albero, en el interior del Parque, como lo ha vivido también a las puertas en el momento de las declaraciones.

