El día que COPE Jerez tuvo a Maradona como árbitro del Partido de Artistas y Toreros

Era la tarde del 29 de diciembre de 1991 y la plantilla de Cope Jerez, la entonces Radio Popular, afrontaba la cita estrella de su anual campaña de Navidad. El polideportivo Ruiz-Mateos ya estaba hecho a la convocatoria deportiva más singular que su cancha acogiera a lo largo de todo el año: el Partido de Artistas y Toreros. Se trataba de una oportunidad única en la que recaudar fondos para implementar esas otras acciones solidarias que se acometían para ayudar en fechas tan entrañables a los más desfavorecidos. Pero, a su vez, ofrecer a los incondicionales de la radio la oportunidad de disfrutar cerca de primeros nombres de la actualidad nacional.

El lleno habitual de estas conocidas instalaciones deportivas se convirtió en colapso en esta ocasión. Seguían teniendo tirón los artistas del espectáculo que solían nutrir uno de los equipos. También los toreros más notorios del escalafón que nutrían normalmente el otro. El resultado era lo de menos, el impacto entre el público de esos nombres propios de la canción, la interpretación, el flamenco, la tauromaquia lo más importante. La noche, siempre llena de buen humor e interacción de los circunstanciales futbolistas con los espectadores, era especial ese año en el que la madrina que cada año se nombraba era, en esta ocasión, la cantante Paloma San Basilio.

Pero además ese año estaba Diego Armando Maradona. Para entonces llegaba a la plantilla del Sevilla y estando tan cerquita de Jerez de la Frontera era una pena no intentarlo. Traerlo para la ocasión era un lujo para los organizadores. Sólo faltaba alguien que echara un cable y, con José María García al frente de la programación deportiva de la Cadena, todo fue mucho más fácil. Bastaba con respetar que un futbolista de semejante calibre no se arriesgara físicamente, el Sevilla FC no lo perdonaría. Por ello se convirtió en el árbitro del partido, vestido de chandal y haciendo gala de gran simpatía con todos los asistentes. Unos no se creían estar jugando cerca de él, otros se sorprendían desde la grada.

García sí se vistió de corto, alineado en el equipo de artistas junto al también desaparecido recientemente José Manuel Rodríguez 'El Mani', el igualmente cantante José Manuel Soto de portero, Los Morancos, el cantaor Ángel Vargas u otros flamencos como Cayetano Fernández 'El Nano de Jerez'. Éste último no quiso dejar al público sin la sugerencia de ver jugar a Maradona, que no paraba de reir desde su posición de árbitro la parodia que de él hacía el cantaor sobre el parquet. Una peluca de voluminosos rizos ayudaba a ello. En el otro equipo no sólo formaban diestros como Paco Ojeda sino también actores como Máximo Valverde.

Pero el colapso que apretó las presencia de público en las gradas, ya fuera sentados o de pie ocupando cada espacio libre, y fuera de ellas con muchas personas que no cabían pero que no quisieron dejar de lado la posibilidad de cruzarse con Maradona a la entrada o la salida, lo generaba el astro del balón. Agotaba en aquellas fechas su paso por el Napoles (1984-1992) donde fue idolatrado. Más atras quedaba el Barcelona (1982-1984) que lo trajo desde su Argentina natal donde comenzó jugando en Argentinos Junior y Boca y a donde se fue tras el paso por el Sevilla, al Newell's Old Boys (1993-1994) concretamente, y más tarde entrenando y alcanzando la dicha de convertirse en seleccionador nacional.

Era director de la casa Andrés Luis Cañadas Machado y el compañero Manolo Doña lideraba a los compañeros en la preparación de todo. Ahora, conocido su fallecimiento, en Cope Jerez han comenzado a ser desempolvados viejos recuerdos que ya fueron objeto de una publicación cuando en 2018 se cumplieron los cincuenta años de emisión y presencia en medio de la sociedad jerezana.