"Esto es desconcertante pero sirve para abrazar a Jerez y tomarse una copita de vino"

Una mezcla de emoción incontenible, que le hizo romper a llorar en varias ocasiones, así como de sencilla expresión de su jerezanía más allá de los éxitos musicales internacionales que lo llevaban al Cabildo Viejo de Jerez de la Frontera. Ello ha sido en esta tarde de martes el acto que, durante una hora, ha llenado, tanto de representantes de la vida de la localidad como de los recuerdos del homenajeado, el salón de los plenos extraordinarios y solemnes que el Ayuntamiento reserva solo para ocasiones como ésta de la concesióin del título de Hijo Predilecto para el ilustre compositor Manuel Alejandro.

Tanto fue así, y tal el talante distendido alcanzado cuando le tocó tomar la palabra, que no ha podido evitar decir convencido que "llegar a ser Hijo Predilecto de esta ciudad, y luego ser Hijo Predilecto de la Provincia y ayer me enteré que también Hijo Predilecto de Andalucía, es desconcertante". "Te preguntas yo qué hago aquí y porqué", se preguntaba entre risas. pero encontró respuesta pronto: "Estas cosas sirven sobre todo, primero, para dar un abrazo más a Jerez e, importantísimo, ver a la gente querida, como la estoy viendo, y si es posible tomarse una copita". Así concluyó el acto.

Para entonces, en su intervención, durante unos veinte minutos, se olvidó de papeles y evocó el paseo por Jerez que pidió a sus hijas poder hacer durante la mañana. Fue así como aparecieron en sus palabras la figura del popualr restaurador Faustino Rodríguez que ha fallecido esta semana, la inauguración del estadio Chapín, la iglesia de San Miguel en la que se bautizó en la misma pila en que se hiciera con Lola Flores, la de Santiago que duranta su crianza tuvo ante su casa y de la que destacó a los gitanos y su cante, el flamenco en general de los corrales o su condición de mal estudiante y aficionado al fútbol.

"LAS CANCIONES VIENEN, NO SE COMPONEN"

Su introducción aún muy joven en el conocimiento de la música clásica llegó también a su alocución, y lo hizo de la mano de un reconocimiento rotundo: "Soy un literato a medias, soy un filósofo a medias, no soy más; no llego a nada pero conozco todo, y por eso admiro y soy de los que mantengo que no soy más que un escribidor de canciones, que no soy escritor, no hay duda, y no soy un gran maestro, un gran músico, no soy un Shostakovich ni un Prokfiev ni un Beethoven; esos son los verdaderos músicos, las canciones vienen, surgen, no se componen, no tienen camino desde el principio hasta el final".









El acto comenzó con el recibimiento que, en el vestíbulo del Cabildo Viejo, contó con Rosario Montoya 'La reina gitana' interpretando temas suyos a piano, el posterior saludo de la alcaldesa Mamen Sánchez, la lectura del acta a cargo del secretario municipal José Luis Fernández Orozco, la instrucción que ha tenido a su cargo el teniente de alcaldesa delegado de Dinamización Cultural Francisco Camas y una preciosa semblanza del joven periodista José Luis Vázquez que lo ha llamado "el SócrateS, Aristóteles y Platón de la música" y que ha plagado su intervención de referencias a sus más populares letras llegando a cantar alguna de ellas.

Y ESTE MIÉRCOLES EN DIPUTACIÓN

Prosigue el "desconcierto" que de modo gracioso ha referido Manuel Alendro al final de su intervención en la concesión en Jerez. Este miércoles, sin solución de continuidad, le tocará otro Pleno Extraordinario y Solemne que, en la sede de la Diputación de Cádiz, le lleve a recoger el correspondiente a Hijo Predilecto de la Provincia. Y ya está la mirada también puesta en Sevilla donde, el próximo lunes 28 de febrero, el Día de Andalucía lo tiene presente entre los galardonados con ese mismo título de Hijo Predilecto (junto a él su ahijado Alejandro Sanz) y las distintas Medalla de Andalucía.