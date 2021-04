Llegan los 'cacharritos' al González Hontoria

No se espera que haya Feria del Caballo 2021. Como no la hubo el año pasado. Pero la aparición de las primeras de un total de 88 atracciones en la explanada habitual junto al Parque González Hontoria es ya algo que no ocurrió entonces. Un pasito más hacia algún tipo de normalización. Y lo que ya asoma, prometiendo 'cacharritos' aunque no hubiera casetas, son las más aparatosas de todas las máquinas para el ocio que se esperan. La noria y un par de montañas rusas, que requieren de grandes grúas y por tanto de espacios libres en las que evolucionar para su montaje, ya han llegado.

Les espera trabajo de montaje en próximos días aunque empiecen la semana pendientes aún de la aprobación municipales que va este lunes a Junta de Gobierno. Este domingo aparecieron los camiones, una vez la Asociación de Feriantes se siente avalada por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera tras solicitarlo. A partir de ahí cesa, para esperanzas de quienes viven de ello, año y medio de paralización en el sector. Desde octubre de 2019. Excepción hecha la propuesta adoptada por Sevilla en su espacio de Los Remedios. Una vez en marcha tocará el hecho diferencial con respecto a la última vez que estuvieron: las medidas de control sanitario.

AL AMPARO DEL APLAZADO FESTIVAL DE JEREZ

Atracciones para adultos y para menores así como esa hostelería que suele acompañarlas con venta de helados o hamburgueserías así como las tómbolas habituales no faltarán pues cuando lleguen las fechas en las que debiera celebrarse la Feria del Caballo 2021. El gobierno municipal que preside la alcaldesa Mamen Sánchez ya las anuncio para el sábado 8 al sábado 15 de mayo. La regidora ya dijo en enero que "todos sabemos, lógicamente, que no habrá Feria pero estamos preparando un plan muy bonito para hacer en mayo actividades vinculándolas al Festival de Jerez".

El aplazamiento necesario para esta otra cita, la que hace del baile flamenco un acontecimiento universal habitualmente enmarcado en las dechas de finales de febrero y comienzos de marzo, viene a coadyuvar en la satisfacción, de algún modo, la apetencia de la anual celebración de cada mayo. Del 6 al 22 de mayo tendrá lugar el Festival de Jerez con espectáculos en el Teatro Villamarta y otros marcos escénicos así como sus propuestas formativas y festivas. Todo ello ya fue presentado con promesas de control sanitario de cada convocatoria. Todo ello podría paliar, en cierta medida las ganas de Feria.

