Nieto sobre la Ciudad de la Justicia de Jerez: "Tras el 28M sí habrá un gobierno con ese compromiso"

Nunca hubo cercanía real entre administraciones que acercara a Jerez de la Frontera a contar con la Ciudad de la Justicia que tantos años se lleva reclamando. El Gobierno local socialista de Mamen Sánchez y la Junta de Andalucía tenían cuitas pendientes sobre la cesión de terrenos y otros detalles como para que jamás se vislumbrara luz al final del túnel.

Pero unas elecciones que provocan el cambio de signo político pueden terminar ayudando. Y el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha mostrado "el compromiso" de la Junta de Andalucía con el proyecto para trabajar "de forma inmediata" en él, ahora que tras el 28M "sí hay un equipo de gobierno y una alcaldesa que tiene ese compromiso".

Ha estado este jueves en Jerez inaugurando el II Congreso Andaluz del Turno de Oficio y no ha dudado en calificar el estado del proyecto: se encuentra "en menos cero" porque "no hay absolutamente nada hecho", en alusión a lo que parece haber sido posible en la legislatura que concluye. Asegura Nieto que el Gobierno socialista local "no se movió" para solicitar a la Junta el inicio del proyecto.

"Que nos dijese qué quiere que se haga y dónde, que es fundamental, porque nosotros no tenemos suelo, tenemos que trabajar donde nos dicen los ayuntamientos", ha explicado el consejero, asegurando que "eso no ocurrió en los años anteriores y tenemos que empezar a trabajarlo desde cero, pero con la voluntad de que vaya al ritmo adecuado".

En ese sentido, ha indicado que en este proyecto se va a implicar al Colegio de Abogados de Jerez y a jueces, fiscales, letrados y a todos los operadores jurídicos "para que nos ayuden a acertar", ya que es una inversión "muy importante" que "tiene que estar mucho tiempo en funcionamiento y no podemos permitirnos el lujo de equivocarnos en dónde se hace y en cómo se hace".

