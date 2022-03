Jorge Rodríguez formaliza su renuncia como alcalde de Trebujena tras diez años en el cargo

El hasta ahora alcalde de Trebujena, Jorge Rodríguez, se ha despedido de la ciudadanía trebujenera durante la celebración de un pleno extraordinario convocado para hacer efectiva su marcha de la Alcaldía.

Rodríguez ha formalizado así su renuncia como alcalde, cargo que ha ocupado durante los últimos diez años, lo que le ha supuesto "un enorme orgullo", según ha descrito durante su intervención en el Pleno, donde permanecerá como concejal. "Ser alcalde del pueblo donde uno ha nacido es un orgullo, no hay comparación para aquellos que ostentamos un cargo de responsabilidad, es un tremendo honor", ha abundado.

"Pero ser alcalde de este pueblo tiene un plus añadido. Es un pueblo que pide, que necesita y que exige muchísimo. Es un pueblo luchador, de conciencia de clase, un pueblo que ha nacido y que se ha desarrollado durante cientos de años teniendo claro que las cosas se consiguen con la reivindicación, con la lucha y con el coraje, que se está en las instituciones pero también se está en la calle, y sobre todo en la calle. Cuando se está gobernando y cuando no", ha agregado Rodríguez.

UNA NUEVA ETAPA EN SU VIDA

"Hoy es un día feliz --ha añadido--, va a empezar una nueva etapa en mi vida y la empiezo en positivo. Con mucha felicidad, con mucha tranquilidad y con la sensación de que el tiempo que he estado he echado toda la carne en el asador. De esta aventura me llevo muchas amistades, gente que me aprecia y que valora el trabajo que hacemos. Muchos municipios se miran en el espejo del Ayuntamiento de Trebujena, en su forma de gobernar, de liderar la calle, en la honestidad, en la transparencia, en el compromiso con todos y cada uno de los trebujeneros".

El primer edil ha aprovechado para agradecer "a todas y cada una de las personas que en algún momento han ostentado cargos públicos en el Ayuntamiento de Trebujena, a compañeros de IU, a compañeros del Partido Comunista en aquella primera legislatura, a los responsables del PSOE y PP que han ostentado alguna representación en el Pleno, a todos ellos les doy las gracias".

Jorge Rodríguez está convencido de que la persona que lo supla al frente de la Alcaldía "va a emprender el mismo camino que llevamos tanto tiempo andando: son décadas de hombres y mujeres dando todo lo que está en su mano por el bien común de trebujeneros. Este pueblo es tan grande y tan bonito que no depende de ninguna de las personas que estamos, ni de las que vendrán, ni de las que se fueron".

"No me despido de nadie, estaré aquí, colaborando y ayudando", ha señalado Rodríguez, quien ha dado las gracias a los trabajadores municipales por su labor, ya que "son un motor fundamental del esfuerzo colectivo que hacemos los ciudadanos".

Para concluir, ha tenido palabras para su familia y amigos. "Hoy soy un poquito más feliz que ayer, me voy con alegría. De los sitios hay que irse cuando tiene el convencimiento de que ha dado todo lo que ha podido y más", ha concluido, apostillando que "Trebujena está por encima de las personas, es un esfuerzo colectivo, una programación de la suma de muchas voluntades".

