El jerezano Hogar San Juan necesita ayuda para seguir atendiendo a las personas sin hogar

El Hogar San Juan nació como respuesta de la Iglesia Católica en Jerez de la Frontera a la realidad de las personas sin hogar, desde una perspectiva concreta que consiste en la creación de un espacio familiar que, haciendo de núcleo de acogida y apoyo, dé la posibilidad de reconstruir su vida a quienes viven en la marginación del mundo de la calle. Un sacerdote, el popular hermano Juan Carlos Durán, es el alma de esta iniciativo acompañada por multitud de voluntarios que crecen en número y en posibilidades de ayuda de lo más diversas.

Para su funcionamiento, en la antigua casa de las Hermanitas de los Pobres en calle Juana Jugán, se creó la Fundación Hogar San Juan que, según sus estatutos, trabaja "realizando un trabajo orientado a dotar a los destinatarios de los elementos necesarios para alcanzar un proyecto de vida digno, que supere los condicionantes y deterioro derivados de la vida en la calle". Para ello, "buscará como Cristo a los últimos y necesitados, ofreciéndoles un hogar y el ambiente familiar donde aprender a vivir de nuevo y salir a la sociedad con una experiencia de criatura nueva, tal y como la ofrece Jesucristo en su encuentro con el ser humano", señalan.

PROGRAMAS EN MARCHA

El proceso de trabajo con las personas asistidos ha ido completando un catálogo interesante de programas entre los que se encuentran el Hogar Abierto, el Grupo de Recuperación, el Grupo de Cambio y el Grupo de Apoyo a la Autonomía. Se trata de una batería de propuestas complementarias en la mayor parte de los casos y graduales en función de los logros que se van alcanzando en a rehabilitación y reinserción personal e incluso laboral.

La finalidad de Hogar Abierto es llevar a cabo el primer encuentro e inicio del trabajo con la persona sin hogar que llega a la casa. Para ello, se cuenta con una serie de servicios que se prestan con el fin de facilitar el acercamiento y una mayor dignidad de la persona, respondiendo a necesidades básicas como el de ropero e higiene, el de lavado de ropa, el de peluquería, de información y orientación, el servicio de salón de estar e informática, de alimentación con entrega de comida cocinada y caliente todos los días o el de acogida temporal segun las posibilidades.

El denominado Grupo de Recuperación atiende a personas sin hogar, situación que reconocen se ha agravado en los últimos años. Son, por lo general, personas con más de 45 años o 50 años, con un largo historial de vida en la calle que dificulta más todavía la integración y normalización al haber adquirido patrones de comportamiento y de relación que llamamos “de calle”. Cuentan además con escaso o nulo nivel formativo y laboral, han agotado ayudas y prestaciones, no cuentan con arraigo familiar ni red social fuera del creado en el mundo de la calle, o perdido en el transcurso de su historia personal. Puede haber problemas añadidos de salud mental y física sin respuesta en centros específicos por su inexistencia o inadaptación de la persona. No cuentan con accesibilidad a recursos para mayores por no alcanzar la edad. Pueden tener problemas de consumo de alcohol o drugas tratables desde la perspectiva de la reducción de daños, mediante metadona u otros fármacos, pero concomitantes con otras problemáticas que impiden la rehabilitación plena. Y procede de cualquier punto de la geografía nacional.

Existe también el Grupo de Cambio cuya meta es conseguir que la persona llegue a ser responsable con un proyecto de vida construido sobre valores, con un nivel de madurez que le permita tomar decisiones con criterios adecuados, capaz de relaciones humanas constructivas, reconciliada con su historia personal, capacitada para una vida autónoma en todos los aspectos materiales y personales, con capacidad de disfrute positivo, de resolver y asimilar conflictos y situaciones difíciles y de identificar y gestionar sus sentimientos.

Y, finalmente, un Grupo de Apoyo a la Autonomía que es la desembocadura de todos los procesos descritos anteriormente, pero que requieren un tiempo aún de seguimiento y apoyo. Hay jóvenes que han llegado del mundo de la calle y para poder hacer un proyecto de vida más consistente y consolidado necesitan aún tiempo de maduración, realizar estudios o establecer redes de relación positivas. Los niveles de autonomía son mayores, aunque al mismo tiempo tienen el respaldo personal y material. Para ellos existen apartamentos y el piso de reinserción. El plan de trabajo se establece con cada uno según su realidad y posibilidades.

EL SORTEO

El Hogar San Juan se sostiene con donaciones y ayudas periódicas de socios que contribuyen a ello. Pero es común el desarrollo de iniciativas con las que pretenden recaudar fondos así como sensibilizar a la sociedad de la labor que se realiza. Así, ahora toca el mencionado sorteo en el que han puesto sus esperanzas. Conseguir fondos para el invierno es el objetivo. A cambio de 2€, que es el precio de las participaciones, se puede conseguir una camiseta del Betis firmada por todos los jugadores, un jamón, un décimo de lotería de Navidad y otro del Niño, productos ibéricos, productos navideños, vinos de Jerez, cenas en reconocidos restaurantes de la ciudad y muchos premios más.

El sorteo tendrá lugar el 18 de diciembre con el cupón de la ONCE. Se pueden reservar participaciones a través de Bizum, al número 629 649 583 con el concepto 'Hogar + teléfono'. Responderán con un mensaje con el número correspondiente. También el número de cuenta ES18 2100 8525 6602 0006 4143 está a disposición de la causa, con el concepto 'Hogar + teléfono'. No lo dejes, ayudas a ayudarles.