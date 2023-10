García-Pelayo defiende a Jerez de los agravios frente a Cataluña

"¿Qué hemos hecho los jerezanos para que se os castigue?" se ha preguntado esta mañana la alcaldesa María José García-Pelayo. "¿Quizá no votar al PSOE?" se ha respondido inmediatamente en una comparecencia en la que, junto al diputado del PP por Cádiz Pedro Gallardo, ha apuntado alto respecto a las críticas de aspectos de la actualidad nacional en cocción para aterrizar en problemas de la ciudad que preside. La falta de compromiso del Gobierno de España con la candidatura a la Capital Europea de la Cultura 2031 y con el Cirtuito de Jerez-Ángel Nieto frente a apoyos directos a Barcelona y Montmeló son los agravios que he mencionado.

El caso es que "no vamos a consentir ningún tipo de castigo a la ciudad, que seremos muy insistentes con respeto institucional, pero que no vamos a permitir que Jerez sea abandonada por parte del Gobierno de España" ha señalado con temor sobre cuanto peor puede ser lo que venga en el futuro inmediato: "Si ya tenemos un abandona casi sin que Pedro Sánchez dependiera al cien por cien de los catalanes, cuando dependa al cien por cien de los catalanes evidentemente miedo me da" ha dicho enmedio de los acuerdos que, para su investidura, ya realiza el líder socialista con las minorías en las que se apoye su posible Gobierno.

CONVENIO PARA LA ESTRATEGIA DE LA VIÑA

El origen de Gallardo en el asociacionismo agrario le ha llevado, además, a recordar el gran acontecimiento que también ha tenido lugar este jueves en la sede del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen del Marco. La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, y el presidente de la Conferencia Andaluza de Consejos Reguladores y presidente del Consejo jerezano, César Saldaña, han firmado el convenio que impulsa la Estrategia del Viñedo del Marco.

Este jueves también ha tenido lugar el Congreso de Asaja-Cádiz, organización agraria que el propio Gallardo ha presidido durante años, y que también cuenta con la presencia de la consejera Crespo. Otro congreso, el Internacional sobre Seguros Agrarios contará esta noche, en la Yeguada de la Cartuja, con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

También te puede interesar:

El encargo de 60 aviones de United Airlines a Airbus dará continuidad a la planta de Cádiz

Día de luto oficial en Villamartín: "Es una pena, aquí los conocía todo el mundo"

Jerez también llora la tragedia de Murcia