Éste es el ministro francés que ha viralizado su llamada a que los jóvenes lean

Es ministro de Finanzas, de ciencias y no de letras por tanto. Pero lo tiene claro y en este video ha viralizado un mensaje que dirigía a un grupo de chicos y chicas en esa edad en la que no es siempre fácil convencerlos para que encuentren el provecho que es posible extraer de un libro. Bruno Le Maire va más allá de esos tópicos que, en boca de adultos, los adolescentes no suelen 'comprar' con facilidad. Pero el interlocutor que tienen delante, sin apartarse de la sobriedad de sus formas y su tono, tiene herramientas que enarbolar para convencerlos. Descúbrelas en este video.

"Leed. No os imagináis el placer que vais a sentir", señala exponiendo en su discurso la experiencia propia con sus hijos. "Uno de ellos va al instituto y lo de la lectura se ha convertido en un combate", reconoce para, a continuación, aegurar a su joven público que "no es para molestaros, no es para daros lecciones de moral, no es para obligaros a hacer actividades duras". Indica la capacidad de desarrollar la imaginación y abrir a los lectores a "mundos radicalmente nuevos. Les promete que la lectura pondrá palabras a aquello que sienten. Y resulta muy convincente.

LA DICOTOMÍA PANTALLAS-LIBROS

Le Maire propone titulos que relaciona con ciertos sentimientos que les pueden ser muy cercanos a la edad que tienen como 'Robinson Crusoe' y el deseo de aventuras o 'Albertine desaparecida' o 'La prisionera' si de evocar deseo o celos se trata, terreno en el que también sugiere la obra de Marcel Proust. "Es una actividad solitaria que os abre al resto del mundo", les asegura antes de volcar el tono más comprometido al instarles a no circunscribir aprendizaje y entretenimiento a aquello que tienen más a la mano: "Las pantallas os devoran, la lectura os alimenta".

Es muy difícil hacer un alegato a favor de la lectura que no sea un puñado de tópicos. Y es imposible que lo haga un político. Uno español, vamos.



A años luz de un Bruno Le Maire, ministro de Finanzas de Francia: pic.twitter.com/Hex1qEd6R6 — Jorge Bustos (@JorgeBustos1) February 27, 2021

Conocido tanto en la política como la diplomacia, ejerce su ministerio desde 2017. Antes fue Secretario de Estado para Asuntos Europeos (2008 y 2009) y ministro de Agricultura (2009 y 2012). La República en Marcha es su partido. Y la pasión por la lectura que demuestra en este video también lo lleva a escribir. Es autor de las publicaciones 'Le Ministre', 'L'ange et la bête', 'Paul, une amitié', 'Musique absolute: Une répétition avec Carlos Kleiber', 'Jours de pouvoir' y otros muchos como 'Le nouvel empire. L'Europe du vingt et unième siécle' que publicó en 2019.

También te puede interesar:

Las ayudas de alquiler, luz y agua traen de cabeza a Cáritas

Conoce el árbol del pistacho, uno de los más antiguos del mundo

Autismo, dislexia, disortografía, discalculia, Down, TEL, TDAH... ¿Qué necesitan estos niños y niñas?