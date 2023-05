Mamen Sánchez (PSOE): "La decisión que tomemos hoy entre todos será la mejor para Jerez"

"Decir a las jerezanas y los jerezanmos que el poder democrático está hoy en sus votos", ha dicho Mamen Sánchez, la candidata del PSOE a la alcaldía de Jerez de la Frontera. Aspirante a la reelección al frente del Gobierno local, ha emitodo su voto en el Colegio San José Obrero. Lo ha hecho acompañada por su marido e hija y por miembros del partido.

Ha agradecido su contribución a que todo salga bien en estas Elecciones Municipales 2023 a los cuerpos y fueras de seguridad del Estado, , Policía Local, a los apoderados e interventores, a los presidentes de las mesas y quienes la constituyen. Pero sobre todo se ha dirigido a toda la población para advertirles de la importancia de la cita ante las urnas.

"Por eso yo quiero animarles a participar, animarlos a votar porque estoy segura que la decisión que tomemos hoy entre todos será la mejor decisión para Jerez y por eso no cabe más que participar en este día tan importante" en el que ha reconocido no haber hecho planes: "No lo tenía previsto, voy a ir a algiunos colegios, voy a ayudar a algunos miembros de la familia que necesitan ayuda para ir a votar".

Hablaba de personas con dificultades para el desplazamiento hasta los colegios electorales y llamó la atención sobre cómo "es impresionante como, sobre todo las personas mayores, gente de ochenta y tantos o cerca de noventa años que quieren participar de esta fiesta, hubo épocas en las que no pudieron hacerlo y quieren votar, les hacía ilusión, un tío mío que está en una residencia, mi padre que está recién operado..."

