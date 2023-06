Hetépheres Benítez, suplente en la única mesa electoral de Villaluenga: "A mí me hace ilusión"

Es cierto que viviendo en Villaluenga del Rosario no necesita mejor lugar en el que estar el próximo 23J. La localidad más pequeña de la provincia de Cádiz, en el corazón de la Sierra, tiene una sola mesa electoral y, el próximo domingo 23 de julio, recibirá a los vecinos en el encuentro con las urnas de las Elecciones Generales con alguien que no le hace ascos a haber sido implicada por el sorteo.

Hetépheres Benítez ha sido elegida como segunda reserva del presidente de esa mesa. Es improbable que ello le genere especiales molestias, pero no parece que le agraviara especialmente que le hubiera correspondido ser titular: "A mí me sorprendió, no me lo esperaba, éstas cosas nunca se las espera una, me lllamaron del Ayuntamiento y me dijeron Hetépheres que te ha tocado".

La chispa con la que lo cuenta aventura ya su afirmación más sorprendente, especialmente en medio de tanto damnificado como está apareciendo en toda España: "Oye, a mí me ha hecho ilusión porque yo, como vivo mucho las elecciones porque yo soy de las pocas personas que se leen todo lo que dicen los partidos, cuáles son sus bases, lo que quieren hacer y lo que no, pues a mí estas cosas me gustan".

Hetépheres vive con su marido Jesús en un privilegiado lugar que llaman 'La Atalaya', con la sierra de fondo y el aire puro como alimento permanente. Desde ese marco asegura que "yo soy de las que defiendo que se trata de la fiesta de la Democracia, me gusta votar, me gusta comentar las cosas con la gente, el ambientillo, saludo a los guardias civiles y, como esto es un pueblo con una sola mesa electoral, coincidimos todos".

Juega a favor de semejante talante que nos son fechas de vacaciones para este matrimonio, más predispuestos siempre a tenerlas en otros momentos del año. 576 colegios electorales tuvo el 28M la provincia de Cádiz, un total de 1.526 mesas electorales. Cifras similares de esperan para el 23J. Y está claro que no todos los designados para atenderlas lo recibirán como Hetépheres. Una suerte poder tomárselo así.

También te puede interesar:

El PP presenta una candidatura para “impulsar desde Cádiz el necesario cambio en el Gobierno de España”

Marlaska, Mamen Sánchez, Ruiz Boix... Éstas son las listas del PSOE por Cádiz para el 23J

Cinco grandes áreas vertebran el nuevo Gobierno local de Jerez