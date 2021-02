Nuevas indicaciones sobre seguridad y uso de las mascarillas

María López Naharro, Farmacéutica del Colegio de Cádiz y que tiene su farmacia en Prado del Rey habla de la actualidad sobre las mascarillas quirúrgicas o higiénicas, las FFP2 y FFP3 ya que el Ministerio de Consumo ha publicado nuevas indicaciones.

Ahora las mascarillas que se van a aceptar son las higiénicas homologadas que cumplen la norma UNE0065 o UNE0064 y que protegen al que está enfrente, filtran el aire que exhalamos y no el que inhalamos.

López recomienda el uso según que se le va a dar, para dar un paseo por ejemplo, se puede utilizar una higiénica o quirúrgica homologada, si vamos a sitios cerrados, más concurridos y no sabemos con quién nos vamos a encontrar, lo recomendable es una FFP2 homologada que filtra el aire que exhalamos y inhalamos, y las FFP3 que estarían reservadas para personal sanitario que trabajan directamente con personas contagiadas por Covid.

Habla de los rankings que sitúan a algunas mascarillas a un alto nivel de filtración 99%.

El uso recomendado de las mascarillas higiénicas o quirúrgicas no debe exceder de las 4 horas de uso, mientras las FFP2 no deben ser usadas más allá de las 8 horas. La buena colocación de la mascarilla buscando que no haya huecos y que se ajuste correctamente a nuestro rostro para que el filtrado de aire sea el correcto para una buena protección.

Las mascarillas que protegen a los que las llevan puestas son las FFP2 o la FFP3 mientras que las higiénicas y quirúrgicas son barreras físicas para evitar la propagación, protegen más a quienes están frente a nosotros.