"No queda oxígeno, no quedan fuerzas, todo el esfuerzo por superar el 2020 ha sido en vano"

"No queda oxígeno, no quedan fuerzas, todo el esfuerzo por superar el 2020 y mantener las empresas funcionando, puede haber sido en vano". El lamento que brota entre la alarma y la evidente desesperación tiene en la Asociación de Comerciantes del Centro de Jerez (ACOJE) uno de los ejemplos de cuantos casos asoman de nuevo, especialmente en las poblaciones que por haber superado la incidencia del millar casos por cada 100.000 habitantes verán acrecentadas las restricciones.

Su presidenta, Nela García, reconoce que "si no hay un verdadero rescate para los autónomos y pymes, los costes estructurales nos comen y los cierres van a ser muchos más de los que se podrían entender como naturales" y añade que "no se puede decir tan alegremente cerramos el comercio no esencial, la hostelería y servicios, y quedarse mirando cómo vamos muriendo". Esas son de modo resumido las medidas que se ponen en marcha en las localidades que peor llevan la pandemia,

Consideran a nivel general que siguen siendo insuficientes las ayudas establecidas hasta el momento toda vez que "los gastos fijos de alquileres, luz, agua, seguros, los gastos financieros y por supuesto los Impuestos son cargas imposibles de asumir si no hay ingresos". Las ayudas al alquiler que se tramitaron en 2020, por ejemplo, son considerados "una limosna, un micro parche y que además sólo se ha podido acoger un 10% de las empresas".

ALQUILERES, LO MÁS CRUDO TRAS LOS COSTES LABORALES

Estamos ante uno de los mayores costes que han de afrontar los comerciantes tras los laborales. El problema de los alquileres es, especialmente para los establecimientos ubicados en el centro de nuestras poblaciones, una cuesta hacia arriba gracias a revalorización considerable que han venido registrando. "Y la actividad y los márgenes con los que se pudo trabajar hacían posible asumirlos", reconocen en ACOJE, pero el panorama no tiene nada que ver con el de hace tan sólo un año.

Necesitan que sean bajados y ajustar los costes de alquileres. "Por supuesto cada caso es diferente, pero o los propietarios comienzan a bajar los niveles de los alquileres, o el Ayuntamiento, la Junta o a el Gobierno Nacional tienen que comenzar a intervenir en la regularización de los mismos". Todo tiene peor pinta, como señalan, cuando se contempla la competencia de la actividad online. "Si no hay compensación por cierre de actividad, seguimos trabajando como podemos", explican.

El servicio a domicilio está implantado en el 80% de los asociados a ACOJE así que lo tienen claro: "Si necesitas algo, compra en las empresas locales, en nuestras webs, a través de nuestras redes sociales, de nuestros Whatssap, de nuestros teléfonos. "La economía de la ciudad, la vida de la ciudad la mantenemos entre todos, y si necesitas productos y servicios, desde Jerez podemos suministrarlo", dicen insistiendo en que "no es algo de una moda, no es algo de una campaña, es algo del día a día, es algo de todos y para todos.

