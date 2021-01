Cádiz cuenta con 17 municipios que pasan los 1.000 casos por 100.000 habitantes

La provincia de Cádiz cuenta ya este lunes con 17 municipios con una tasa superior a los 1.000 casos por 100.000 habitantes y 19 con una tasa mayor a los 500 casos. Entre las localidades que cuentan con una tasa superior a los 1.000 se encuentra Jerez, la ciudad de mayor población de la provincia y destaca Castellar de la Frontera con 2.787,8 casos por 100.000 habitantes.

Según los datos de la Consejería de Salud y Familias, la provincia ha registrado este lunes 655 positivos, que eleva la cifra a 48.751, y 15 nuevos fallecimientos, que supone que desde el mes de marzo hayan muerto por Covid en la provincia 767 personas.

Por su parte, la tasa de incidencia en la provincia se sitúa este lunes en 952,1 casos por 100.000 habitantes. En cuanto a la situación por distritos sanitarios, el Campo de Gibratlar Este presenta una tasa de 2.125,7, el Campo de Gibraltar Oeste de 787,1, Bahía de Cádiz-La Janda de 694,4, Jerez-Costa Noroeste de 1.082,9 y Sierra de Cádiz de 768,8, lo que supone que todos los distritos sanitarios de la provincia se encuentren por encima de los considerado por el Ministerio de Sanidad como de máximo riesgo.

Por municipios, un total de 17 se sitúan ya por encima de los 1.000 casos por 100.000 habitantes, por lo que una vez que se reúna el comité territorial, en la madrugada del miércoles a los ocho municipios que ya se encontraban con cierre perimetral y cierre de actividad no esencial --Los Barrios, Castellar, Jimena, San Martín, San Roque, San José del Valle y Trebujena-- se le sumarán nueve nuevas localidades que son: Chipiona, Vejer, Rota, Jerez, Arcos, Prado del Rey, Setenil, Villamartín y Algar (que pasa de no tener cierre a cierre de actividad no esencial).

Por su parte, Alcalá de los Gazules, Benaocaz, Bornos, Grazalema y Medina Sidonia se suman a los municipios con restricción de cierre perimetral al presentar una incidencia de más de 500 casos por 100.000 habitantes. Por contra, Villaluenga del Rosario es el único municipio que este lunes se presenta libre de Covid al no haber registrado ningún positivo en los últimos 14 días.