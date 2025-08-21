20/08/2025 Cádiz.- Bomberos de Cádiz desplazados a Ourense evitan que un incendio en San Vicente de Pepín llegue a las casas.El dispositivo de 17 efectivos y cinco vehículos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz que este martes salió de Jerez de la Frontera hacia Ourense ya se encuentra trabajando en la zona, apoyando las labores de extinción de los incendios que se registran en esta provincia gallega, llegando incluso a evitar que un fuego descontrolado en San Vicente de Pepín afectase a las viviendas.POLITICA CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

Así, desde las 09,30 horas de este miércoles y hasta el momento, estos bomberos gaditanos han estado realizando diferentes trabajos, estando volcados en estos momentos en colaborar con la Unidad Militar de Emergencia (UME) controlando un contrafuego en una zona rural de la localidad de Arcucelos.

Tal y como ha detallado el consorcio en un comunicado, en esta jornada han participado en la inspección del perímetro de un incendio en coordinación con los bomberos de Verín, y han actuado para rematar una cola de incendio en la zona de Erosa.

Además, han estado presentes en un incendio descontrolado en la aldea de San Vicente de Pepín, consiguiendo estos efectivos de Bomberos controlar el fuego y evitar que las viviendas se vieran afectadas. Otras de las tareas del día ha sido revisar por avistamiento de humo la zona del cementerio de Castrelo del Valle.

El retén está formado por 13 bomberos de diferentes parques de las tres zonas de la provincia de Cádiz, tres cabos y un subinspector --el jefe del parque de Jerez--, lo que hace un total de 17 personas, que se desplazan con tres vehículos autobombas rurales, un vehículo de mando pick up y un vehículo logístico.

El objetivo principal de la dotación de bomberos gaditana es colaborar en las labores de extinción y apoyar en la protección de las viviendas cercanas, favoreciendo también la posibilidad de relevar al personal de la zona.

Este retén partió ayer después de que el lunes se recibiera la solicitud de medios desde la Xunta de Galicia y de la APTB (Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos) para ayudar en los incendios. En concreto, se han desplazado hasta el parque de bomberos de Verín, siendo coordinados por los bomberos de la Diputación de Ourense.