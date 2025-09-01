Catas, visitas, rutas, conciertos, pintura o magia para unas Fiestas de la Vendimia de Jerez en las que se celebra este martes La Pisa de la Uva

Jerez de la Frontera pisa su uva. Lo hace del modo efectivo necesario en los lagares para la producción de los afamados vinos. No en balde, la vendimia va terminando en los pagos del Marco. Pero de modo más literal, con lagar abierto de madera y los racimos esparcidos en horizontal para convertirse en alfombra de esa danza ritual, también la hace ya mismo. Este martes 2 de septiembre tendrá lugar, un año más, en el Reducto de la Catedral, que se enmarca dentro de las Fiestas de la Vendimia. El acto, que comenzará a las 20:00 horas, contará con el acompañamiento de la Banda Municipal de Música de Jerez y con los artistas flamencos 'El Mijita' y Pepe del Morao.

Y a partir de ahí, o más bien desde este pasado sábado en el que ya se pusieron en marcha los conciertos, son unos 30 eventos los previstos hasta el próximo 14 de septiembre. "93 oportunidades de disfrutar a gusto de cualquiera, mayores, familias, jóvenes y niños", dice la alcaldesa María José García-Pelayo. De hecho, esta misma noche del martes, será preciso acudir tras la Pisa de la Uva a la Plaza Belén, a escasos metros de la Catedral, donde a las 21:30 horas habrá un concierto de la pianista flamenca Rosario Montoya 'La Reina Gitana'. Será un no parar en el que encontrar catas, visitas, rutas, conciertos, pintura, magia, actividades infantiles...

COPE Vendimia en Haro, con cuya Ruta del Vino se hermanará la del Marco de Jerez en estas Fiestas de la Venmdimia 2025

Por delante quedan eventos consolidados como el Festival Rockin Sherry, que alcanza ya su quinta edición y que ofrecerá conciertos de rock'n roll en plazas del centro de la ciudad, entre ellos el de Los Sirex; las Catas Magistrales, el ciclo De Copa en Copa o talleres para los más pequeños en los que se enseñan oficios tradicionales relacionados con el sector bodeguero como tonelería o venenciadores. Pero es posible que, en el futuro, se recuerden estas Fiestas de la Vendimia como aquellas en las que Jerez y Haro, emblemas de zonas productoras tan prestigiosas como la del Marco del Sherry y La Rioja, se hermanaron por medio de sus respectivas Rutas del Vino.

A todo esto se suman las visitas guiadas a bodegas, viñas y otros espacios de la ciudad, y la Cátedra del Vino, que este año contará con una conferencia del afamado compositor jerezano Manuel Alejandro, quien hablará sobre el 'Canto al Jerez en Vendimia' este próximo miércoles en la Bodega de San Ginés, en la sede del Consejo Regulador. Por su parte, la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre tiene programada una gala benéfica en el marco de estas festividades y la asociación de comerciantes Acoje llevará a cabo diversas actividades como el talleres de vendimia infantil consistente en talleres de venencia, pisa y cata de mosto 0'0.