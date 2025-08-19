La ola de calor podría haber provocado graves daños en la uva que aún queda por vendimiar

ASAJA-Cádiz ha alertado de que la ola de calor, que en Jerez de la Frontera ha llegado a situar los termómetros en 45,8 grados, ha dañado severamente la producción de uva en el Marco de Jerez, secando el grados, ha dañado severamente la producción de uva en el Marco de Jerez, secando el caldo de la uva y provocando su pasificación.

“Han sido dos semanas de elevadísimas temperaturas, insólitas, que se han unido al viento de levante, contribuyendo a que no haya habido la humedad necesaria y a una pasificación acelerada”, precisan desde la asociación agroganadera.

La situación ha sido la misma en todos los pagos del Marco, “donde aun no se ha vendimiado y los viticultores están viendo cómo sus cosechas se reducen al 50%”. Además, la situación del sector ya venía marcada por la plaga de mildiu, que hizo aparición tras las copiosas lluvias de primavera. “El mildiu provocó ya pérdidas en torno al 30 y 50% de la producción de este año, además de un sobrecoste excesivo para viticultores, que tuvieron que llevar hasta 8 tratamientos, cuando en un año normal no se pasa de 2”.

En este sentido, desde ASAJA-Cádiz se recuerda que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, habilitó ayudas a las explotaciones agrícolas afectadas por daños provocados por adversidades climatológicas, con carácter no específico. “No eran específicamente por el mildiu ni para el viñedo, sino por adversidades climatológicas acontecidas en primavera que hubiesen provocado pérdidas de un 100% de la producción en al menos un 30% de la superficie”.

Entonces “tramitamos muchos expedientes para explotaciones vitivinícolas y para bodegas con superficie de viñedo, porque el mildiu fue producto de esas lluvias intensísimas”, precisa la asociación. “Agradecimos mucho esas ayudas, cuyo plazo expiró a principios de julio y que se abonarán a finales de año”. No obstante, la situación actual es “igual de preocupante”, puesto que ahora hay producción “mermada por el mildiu y por la ola de calor, por lo que se han quedado sin apenas producción, y viñas que se salvaron del mildiu pero que ahora tienen pérdidas de cosecha en torno al 40% y 50%”. Por ello, desde ASAJA-Cádiz piden “sensibilidad” a la Consejería y al Ministerio de Agricultura para que habiliten “ayudas específicas para el viñedo por la dramática situación sufrida en esta campaña en el Marco de Jerez, que viene precedida ya de por sí por años de producciones muy bajas por motivos climatológicos”