Pedro Gallardo pone voz al campo gaditano contra el ministro Garzón

ASAJA-Cádiz no sale de su asombro por las "malintencionadas y nefastas declaraciones" realizadas al periódico británico, The Guardian, por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, en las que advierte que la ganadería española produce y exporta carne de mala calidad. En la organización agraria lamentan que no son las primeras que este ministro realiza en contra del sector primario y afirman que el ministro Alberto Garzón “no debería estar en el cargo ni un minuto más y que debe dimitir o ser cesado de inmediato”.

“Este señor no es consciente del daño tan enorme que hace al sector con sus declaraciones, plagadas de sectarismo”, indican desde ASAJA-Cádiz, quienes subrayan que “es lamentable que Alberto Garzón ponga en entredicho en el mercado británico al país al que representa, y a un sector que lo está pasando muy mal”, simplemente “porque desconoce absolutamente el sector donde se produce, tanto en las explotaciones extensivas como intensivas, una carne de excelente calidad, de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente y siguiendo todos los controles existentes, tanto a nivel nacional como europeo”.





Desde ASAJA-Cádiz se abunda en que “no se entiende que el Gobierno español no se haya pronunciado todavía y que no cese a este ministro, quien se caracteriza por estar continuamente atacando al sector agronadero”, al hilo de unas declaraciones en las que “debe defender a su país” señala el propio presidente de la organización Pedro Gallardo.

“El sector primario lo que más necesita es ayuda para salir de la crisis no puñaladas traperas de este estilo”, han incidido desde ASAJA-Cádiz. Tras este “despropósito”, ASAJA-Cádiz se suma a la peticiones de ASAJA a nivel nacional y pide al presidente Sánchez que, “si no se produce la dimisión, cese inmediatamente al ministro Garzón para evitar males mayores, ya que el sector primario necesita apoyos y no demonización ni ataques continuos que vienen desde dentro del Gobierno".

También te puede interesar:

El PP de Cádiz exige la inmediata dimisión del ministro Garzón por su ataque y desprecio a los ganaderos

El 2022 da esperanzas en el empleo de la provincia de Cádiz

Incoada la declaración del belenismo como "manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado