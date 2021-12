"Seguimos con atención los datos del Covid", dice la alcaldesa Mamen Sánchez. Y de hecho. en Jerez de la Frontera, "hacemos un llamamiento a la cautela y a la diversión ciudadana responsable" añade consciente que "la programación se adaptará a los cambios que las autoridades indiquen según la situación". Ha llegado el día, este jueves 2 de diciembre será inaugurado el alumbrado que, de este modo, presentaba la regidora. A las 19:00 horas presidirá el acto protocolario del encendido de los 861.120 puntos de luz instalados este año.

'Jerez, la Navidad que mejor suena' es el lema que, en medio de la tónica de pregonar las grandezas de la Navidad en volúmenes millonarios de inversión o kilómetros de calles alumbradas que se convierte en llamada de atención desde otras ciudades, hace tiempo que se aferra a uno de sus fuertes: el sonido de los villancicos populares, tan marcados por el flamenco, y de las zambombas como marco histórico y popular en el que esta tierra se ha desenvuelto a la hora de festejar la conmemoración del Nacimiento de Jesús.

ATENTOS A LAS ZAMBOMBAS

El encomiable gusto por olvidarse de la cantidad hace a Jerez escenario de un paladar inconfundible que no son pocos los visitantes que reconocen. La calidad de los momentos de la celebración tiene en las castizas reuniones reconocidas como Bien de Interés Cultural (BIC) su mejor valedor. Pero este año ya han comenzado a ser desconvocadas algunas que, especialmente las citadas para interiores, miran más a las cifras de incidencia del virus que a esos otroa papeles que, repartidos entre los participantes, permite que no haya quien no cante en ellas.

Pero las letras de las coplas de la Nochebuena, como gusta nombrar en la ciudad a esos monumentos a lo popular que son villancicos y romances aflamencados, han sido ya desempolvadas. De hecho, junto a zambombas desconvocadas ante el incremento de los riesgos de la pandemia para estos próximos días como las de las hermandades del Desconsuelo o el Rocío, se mantienen otras que, sin olvidar las medidas de seguridad sanitaria, intentarán que la Navidad mantenga estos encuentros tan entrañables.

AL MENOS ESTE AÑO SE ANUNCIA

"Mantener intacta la ilusión de una manera responsable", ése es el objetivo previsto desde el Ayuntamiento de Jerez y, con esa premisa muy presente, ha sido presentada una programación que se convierta en "una experiencia singular que nos siga consolidando como uno de los grandes destinos navideños del panorama nacional". Y aunque "la Navidad de Jerez no es sólo iluminación sino también su gente, sus costumbres, la calidez y calidad de nuestra cultura", como dice la alcaldesa, desde este jueves hay alumbrado que lo proclama.

Hacer memoria y recordar que hace un año ni siquiera se publicó el momento del encendido, sino que sorprendió a los viandantes que en esos momentos se encontraban en el centro, permite ahora una sonrisa que es fruto de la indudable mejor situación este vez. Pese a los repuntes de casos de los que Jerez no es una excepción. Y solo el aviso a los medios de conmunicación apenas unos minutos antes de que ocurriera, como información embargada desde luego para evitar concentraciones, hizo posible que quedara testimonio de su encendido inaugural.

UN PROGRAMA PARA TOMAR NOTA

Todo se pone en marcha este jueves de modo que, si a las 19:00 horas se inaugura el alumbrado, a las 20:00 horas se hará lo propio con la bola gigante de la plaza Belén que, en pleno casco histórico, ofrecerá sesiones de luz y música en perfecta coordinación cada días a las 18:30 y 20:00 horas. Los fines de semana, previos y festivos habrá un pase extraordinario a las 21:00 horas. Se suma un espectáculo de villancicos y luces sobre la fachada de la sede de la delegación de Urbanismo, en la plaza del Arenal.

Este jueves 2 de diciembre se inaugurará también el belén monumental ante la fachada de la iglesia conventual de Santo Domingo. Y junto a este espacio exterior, el interior de los Claustros alberga la exposición de dioramas que, a cargo de la Asociación de Belenistas de Jerez, abrirá sus puertas este sábado 4 de diciembre. Y la Zambomba BIC, la que celebra esta declaración desde hace seis años, tendrá lugar el 11 de diciembre, en el partio de La Atalaya, desde las 14:00 horas.

UNA ESPERANZA PARA LA HOSTELERÍA Y EL COMERCIO

La Navidad es para Jerez temporada alta y, por ello, que todo pueda tener lugar con la mayor normalidad posible es crucial para hosteleros y comerciantes cuya economía ha de ofrecer cifras que, inquietantemente, han de medirse junto a las de los efectos del coronavirus en las últimas semanas.

En cualquier caso, las esperanzas de que todo pueda tener lugar del mejor modo posible abonan el momento jubiloso de la inauguración del encendido de un alumbrado que, botella medio llena, al menos no ha de ser ocultado. Evitas concentraciones preocupantes, no olvidar las mascarillas u otras medidas de seguridad quedan en manos de los ciudadanos cuya responsabilidad es fundamental mientras se aguarda si la cosa da para que pudieran llegar restricciones que nadie desea.

